◇スコットランド・プレミアリーグ セルティック1―3ハーツ（2025年10月26日 英国・エディンバラ）

セルティックのロジャーズ監督が1―3で敗れたハーツとの首位攻防戦後、FW前田大然（28）が27日の練習から復帰することを明らかにした。BBCなどによれば「大然は月曜日に練習に合流する。彼については慎重でなければならない。適切なタイミングで起用できるよう確認する必要があるが、ありがたいことに彼は戻ってくる」と語ったという。

前田は親善試合2試合を戦った今月の日本代表活動で左脚に張りがあるとして別メニュー調整。10日のパラグアイ戦は出番がなく、14日のブラジル戦を前にチームを離脱していた。ロジャーズ監督は腰と太腿裏に問題があることを認め、クラブ復帰後もこの日のハーツ戦を含めて公式戦3試合を欠場となった。

前田ら複数の主力を負傷で欠いたチームはハーツに1―3で敗れて2連敗。開幕9試合の序盤とはいえ、ハーツと勝ち点8差の2位と離され、リーグ5連覇に疑問符が付く状況となっている。

29日にフォルカークとのリーグ戦、11月2日に宿敵レンジャーズとのスコットランド・リーグ杯準決勝が待ち受けている中、昨季公式戦33得点を挙げたアタッカーの復帰はチーム状況改善の鍵を握ることになりそうだ。