『ポケモン』×「ミスド」キャンペーン11．5開催！ “もふもふピカチュウ”のドーナツが新登場
「ミスタードーナツ」は、11月5日（水）から12月下旬までの期間限定で、アニメ『ポケットモンスター』とのキャンペーンを、全国の店舗で開催する。
【写真】つぶらな瞳がかわいい！ タマゲタケのドーナツも新登場
■タマゲタケも仲間入り
8年目となる今年は、「ミスド ポケモン ドーナツ」にピカチュウのもふもふとした見た目を表現した「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」が新登場。イースト生地にホイップクリームを入れて、カスタード風味フレークとチョコクランチをトッピングし、目をチョコプレート、ほっぺをストロベリーチョコでかわいらしく描いた一品だ。
また、タマゲタケの上から見るとモンスターボールそっくりな見た目を、しっとり食感のケーキドーナツ生地に、ホワイトチョコとストロベリーチョコをコーティングし、ストロベリーシュガーをのせて表現した「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」も用意。
さらに、ピカチュウのしっぽのピックをのせた「ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ」のほか、専用スリーブに入った「タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ」と「タマゲた！ビリリダマのドーナツ ホワイト」に加えて、クリスマスの定番商品「ポン・デ・リース」も並ぶ。
■グッズ付きセットも展開
それから、ドーナツとポケモンデザインのオリジナルグッズが楽しめるセットも展開。
2114円の「グッズセット」は、「ミスド ポケモン ドーナツ」2個、「ポン・デ・リース」1個、「ブランケット」1枚、「オリジナル紙袋」を組み合わせたセットで、「ブランケット」は、いろんなポーズのピカチュウとミミッキュを描いた「ブランケット（ピカチュウ）」と、モンスターボールやビリリダマ、タマゲタケをあしらった「ブランケット（タマゲタケ）」から選べる。
また、かわいいポケモンがぐるっとデザインされた「つよいこグラス（大）」が付属する1109円の「お子様グッズセット」も登場。クリスマス専用のオリジナル紙袋に入れて提供される（いずれも価格は税込み＆テイクアウトは税率が異なる）。
