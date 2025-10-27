スズキ、4月に受注停止の『ジムニー ノマド』再開時期に言及「2026年1月30日よりご注文の受付を再開します」【報告全文／これまでの経緯】
スズキは27日、今年4月3日より発売を開始し、現在注文の受付を停止している新型『ジムニー ノマド』について、「2026年1月30日よりご注文の受付を再開します」と発表した。
同車についてスズキは今年1月30日に、「5ドアモデル新型『ジムニー ノマド』を4月3日より発売する」と発表。だが、2月3日に「販売計画台数を大きく超える約5万台のご注文をいただいています｡この状況を鑑みて、ご注文の受付を一時的に停止させていただきます」「ご検討並びに、ご注文いただいているお客様には、多大なるご迷惑をお掛けいたしますことを心よりお詫び申し上げます」と受注停止を伝え、謝罪していた。
その後5月30日に、増産を発表。「新型『ジムニー ノマド』のマルチ・スズキ・インディア社での現地生産を、2025年7月より月間約3300台（目標販売台数1200台（月間）に対して）に増産します」と説明し、「今回の増産により、引き続き早期に受注を再開できるよう、全社を挙げて取り組んでまいりますので、今しばらくお待ちいただけますよう、よろしくお願いいたします」と発表していた。
■報告全文
スズキ株式会社は、4月3日より発売を開始し、現在ご注文の受付を停止させていただいている新型「ジムニー ノマド」について、2026年1月30日よりご注文の受付を再開します。
詳細につきましては、受注再開時にスズキホームページなどでお知らせする予定です。
引き続き受注再開に向けて、全社を挙げて取り組んでまいりますので、今しばらくお待ちいただけますよう、よろしくお願いいたします。
また、既にご注文をいただいている車両につきましては、1日でも早くお届けできるよう、継続して対応に努めてまいります。
