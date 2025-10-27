この日、たまたま2階にあるキャットタワーの上にいた猫さん。ふと１階に居るはずの家族の気配が消え…寂しそうに鳴いていたところ…！？安心した瞬間の様子が尊すぎると注目を集めています。投稿は、記事執筆時点で再生数7.4万回以上を突破し「寂しかったんですね。」「飼い主さん見つけて嬉しいんだね。」との声が寄せられています。

【動画：家族がみんな出かけたと思い『不安そうに鳴いていた猫』→飼い主さんが声をかけると…】

不安になった猫さんが…

TikTokアカウント「marron1229」に投稿されたのは、自由気ままだけど本当は寂しがり屋な猫さんの様子です。名前は『マロン』くん。おしゃべりが大好きなとっても可愛い男の子なんだとか。

この日、マロンくんは2階にあるお気に入りのキャットタワーでくつろいでいたそう。ですが…気付けば１階で物音がしない…気配がない！？とちょっと不安に思ったみたい。そこで自ら１階へ降りてきたといいます。

誰もいないの？

リビングにゆっくりと入ってきたマロンくん。その姿はなんだか少し不安そうだったとか。辺りをキョロキョロと見渡しながら落ち着かない様子で「にゃーーーーーん」と家族を呼んでいるように鳴いていたといいます。

その鳴き声はまさに「誰もいないのーーー？」と言っているかのようです。そして「誰もいない…どうしよう」とでも言わんばかりに「わぅゎぅ」とひとりごとを言っていたとか。おしゃべり好きの噂は本当のようです。

良かったね！寂しくないね！

そんな中「まんちゃん（マロンちゃん）」と部屋の奥から声が！実は…飼い主さんは出かけてはいなかったようです。「ぅわああぁう」と嬉しそうにお返事し、その表情は一瞬のうちに不安から喜びへと変化したといいます。

『ピンッ』とまっすぐ伸びた尻尾からもマロンくんの感情がだだ漏れだったそうです。普段は自由奔放に生活しているようでも、やっぱり家族と一緒がいちばん！声が聞こえるだけで安心しちゃったマロンくんなのでした。

甘えん坊のマロンくんに癒される投稿には「見つけた瞬間の声がめっちゃ嬉しそうでかわいい」「飼い主さん見つけて嬉しいんだね。しっぽがピーンとしてる」「勝手に発してた私→『かっわいい』今日もありがと～」「寂しいんだね。鳴いてるね。探してるね。」「可愛いね～本当におしゃべりしてる」「最初のにゃーーが『誰もいないのー？』に聞こえる」などのコメントが寄せられ、5700件以上の高評価がつくほど話題となっています。

この他にもTikTokアカウント「marron1229」には、マロンくんの日常の様子が投稿されています。おしゃべり大好きなマロンくんと飼い主さんの会話が成立しているかのような光景がとても可愛らしく癒されます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「marron1229」さま

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。