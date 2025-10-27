も〜さんの漫画「メニュー外の注文を受けた時の話」がインスタグラムで5600以上の「いいね」を集めて話題となっています。

実家の飲食店を手伝っていたとき、メニューにはない注文をするお客さんがいました。「味の保証はしない」という約束で作りましたが…という内容で、読者からは「めんどくさい客だ」「だから言ったのに」などの声が上がっています。

メニュー外の注文に応じると…読者も思わずツッコミ

も〜さんは、インスタグラムとブログ「も〜さんの隙あらば自分語り！」でエッセー漫画を発表しています。2020年に『も〜さんのもしももしもの妄想ライフ』（リイド社）を、2022年に『人生、闇ありネタあり 幸せ変換スイッチをさがせ！』（KADOKAWA）を出版。最近では、ブログに掲載した漫画『も〜さんの縦読みまんが日常編』を「Kindle無料マンガ」で発表しました。も〜さんに、作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

も〜さん「2021年に『仕事辞めたい瞬間』をテーマにした連載をしていたのですが、ネタ出しをしている際に『連載の方に持って行くには長すぎるので、ブログで消化しよう』となったエピソードです」

Q.メニュー外の注文を受けることは、よくありましたか。

も〜さん「リクエスト自体は非常によくありましたが、こちらが受けるのはまれでした」

Q.このような、イレギュラーな注文を受けた際の「お店側の思い」はどういうものなのでしょうか。

も〜さん「私は『実家のお手伝いをしなくてはいけない…』というポジションのやる気のない店員だったので、『わ〜、めんどくさいなあ』という気持ちが正直強かったですね。『あるもん頼んでくれよ〜！』という…。断って怒られる一連の流れを含めて、嫌でした。

ただ、客として通っていたイタリアンレストランのマスターが、イレギュラーな注文にも華麗に対応して素晴らしいお料理を即興で提供されているのを見て、ものすごい衝撃を受けました。会話の流れで『すごくおいしいです。〇〇にも合いそうですよね』と言ったら、その話したものをサッとサービスで出してくださったりして…。こういうお店もあるんだ、すてきだなあと感動しました。

立ち飲み屋さんでも結構気軽にメニュー外のドリンクを対応してらして、BARなんかはメニュー自体がないお店もあったりして、お店によるんだなあ、と思いましたね」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

も〜さん「『だから言ったじゃん！』というツッコミのコメントが寄せられて面白かったです。また、同じようにイレギュラーな対応を迫られたことがあるという人からは、同情と怒りのお声もいただきました。

その他だと、『氷を入れたからおいしくなかったのでは…』とのお声があったのですが、すいません、これは作画ミスですね。言われて『あ、ホンマや』となりました。レシピ通りに作っていたので、当時は氷は入れていないはず…です！ 恐らく」