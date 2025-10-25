Î©·û¡¦¾®À¾ÍÎÇ·µÄ°÷¤Îà¥ä¥¸¹ÎÄêÏÀá¤Ë²»´îÂ¿½Ù»á¤¬»ä¸«¡Ö£±¤Ä¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¸µ»²µÄ±¡µÄ°÷¤Î²»´îÂ¿½Ù»á¤¬£²£µÆü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¹ñ²ñ¤Î¥ä¥¸ÏÀÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâÃæ¤Ëµ¯¤¤¿¥ä¥¸¤ò½ä¤ê¡¢ÏÀÁè¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾®À¾ÍÎÇ·»²±¡µÄ°÷¤Ï£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö½°»²¤ÎËÜ²ñµÄ¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÁíÍý±éÀâ¤Ï¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¹ñÌ±¹ñ²È¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¯¼£Æ®Áè¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÁíÍý¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±ÀÅ½Í¤ËÍ¿ÅÞµÄ°÷¤ÎÇï¼ê¤À¤±¤ò¼õ¤±¤ÆÀÚ¤êÈ´¤±¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¼«ÂÎ¤¬À¯¸¢¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤ÇÌîÅÞ¤Ï±éÀâ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿°À¯Åù¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ä¥¸¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÛ¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤½¤ÎÀ¯ºö¤òÍÆÇ§¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ä¥¸¤òÊü¤Ä¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¯¼£Æ®Áè¤È¤·¤ÆÂÐ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡¡
¡¡º£²ó¡¢Ï¢Î©Í¿ÅÞÆþ¤ê¤·¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¸µµÄ°÷¤Ç¤¢¤ë²»´îÂ¿»á¤Ï¡Ö¾®À¾¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ï¿´¤«¤é·É°Õ¤òÊ§¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥³¥Ë¥¿¥ó¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï£±¤Ä¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖµÄ²ñÀ©Ì±¼ç¼çµÁ¤ÎÃæ¤ÇÁíÍý¤¬½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Íâ½µ°Ê¹ßÉ¬¤º¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÀ¯¼£Æ®Áè¤Ï¤Ç¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤Þ¤¿ºòº£¡¢³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¤ÎË¸³²¹Ô°Ù¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤³¤ì¤â¸¢ÎÏ¤Î´Æ»ë´ÆÆÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ÇµïÄ¾¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÀ¯¼£³èÆ°¤Î¼«Í³¡¢É½¸½¤Î¼«Í³¤Ê¤ó¤ÆÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥ä¥¸¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢µö¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
