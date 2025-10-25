《40・50代ヘア》毎回同じカット → それ、【レイヤー】にしたら即こなれるかも──！？

伸ばしかけでも重たく見えにくく、自然な動きを出せる「レイヤーカット」。大人世代の髪悩みに寄り添いながら、軽やかで品のある雰囲気に導いてくれます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、カラーとカットのバランスが絶妙なレイヤースタイルをご紹介します。

オリーブベージュの柔らかレイヤーミディ

明るめでも落ち着いた印象に見せてくれるオリーブベージュのレイヤーミディ。トップの毛束をふわりと揺らすようにカットし、ベースはラフなワンカールで動きをプラス。全体のバランスが自然で、光に透けるような質感が魅力です。軽さとツヤを両立させた、ナチュラルな大人のレイヤースタイルです。

ピンクベージュのまとまりレイヤーボブ

柔らかなピンクベージュが華やかさを添えるレイヤーボブ。トップは長めにかぶせて丸みを出し、ベースをほんのり外ハネに仕上げています。全体に程よい重さを残すことで、まとまりがありながらも動きを感じるデザインに。シンプルながらニュアンスのある表情を楽しめるスタイルです。

くすみベージュの艶やかレイヤーボブ

まろやかなトーンのくすみベージュで仕上げたレイヤーボブ。筋感を意識したカットで立体感を出し、ベースを外ハネ、トップを後ろへ流すことで上品な動きを演出しています。艶感を生かした柔らかな色味が肌なじみよく、大人の落ち着きを感じるスタイルです。

フェミニンなくびれレイヤー

伸ばし途中のボブに、くびれラインを加えたレイヤースタイル。トップにはふんわり丸みを残し、ベースを首に沿うようにタイトに外ハネさせています。自然なくびれが顔まわりをすっきり見せ、程よくカジュアルな印象に。丸みと軽さのバランスが絶妙なレイヤーカットです。

writer：内山友里