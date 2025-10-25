YouTuberの小野かこさんが、10月25日までにインスタグラムを更新し、双子の妹・小野あこさんとのコンビで大食いYouTuberとして活動している「はらぺこツインズ」の活動休止を報告した。



【写真】双子姉妹、巨大＆カラフルなパンを前にポーズ

かこさんは、「いつも温かいご声援を賜り、誠にありがとうございます」と始めた上で、「突然のご報告となりますが、この度、はらぺこツインズは当面の間、活動を休止させていただくこととなりました」と報告。妹のあこさんについて「先月より体調が思わしくなく、病院で診察を受けたところ、医師の判断により即時入院となりました」と説明し、かこさん自身も体調不良が続いているということを明かした。



続けて「総合的に判断した結果、回復を最優先に考え、活動を一時休止させていただく運びとなりました」と活動休止に至った経緯をまとめており、現在は「医師の指導のもと、体調の回復に専念しております」とのこと。YouTubeの動画は、撮りためているストック動画を順次公開する予定であることを説明した。



最後には「復帰の時期につきましては、改めてご報告させていただきます」として、「今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と結んだ。



SNSでは「いつもお2人の活躍に元気を沢山いただきました」「また元気な2人を見られるのを楽しみに待ってます」「しっかりカラダ休めて元気な姿でYouTube復帰するの待ってます！」「健康第一ですからね」「スローペースでもなんでも大丈夫です」「焦らず、じっくり療養してくださいね」などのコメントがあった。