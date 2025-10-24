「多賀少年野球クラブ」辻正人監督が推奨…初心者の子どもを導く“打撃練習法”

野球を始めたばかりの子どもに、どのようにバッティングを教えればいいのか？ ボールにバットが当たらなければ、次第に野球への興味も薄れてしまう。学童野球で3度の全国優勝を誇り、幼児指導にも定評がある学童軟式野球チーム「多賀少年野球クラブ」の辻正人監督は「バットの振り戻し」と「エンドラン」のようにどんなボールでも打つことを推奨している。

野球初心者の子どもたちにとっては、重いバットを振るだけでも大変なこと。しかも、飛んでくるボールにタイミングを合わせて打ち返すという行為は至難の業といえるだろう。それだけに“ゼロの状態”の子どもたちを教える指導者の責任は重大となる。

辻監督が推奨するのが「バットの振り戻し」と、“悪球”を打ちにいく「エンドラン」だ。まずは肩の位置にバットを置き、好きな形でスイングをさせる。その後はスイングしたバットを、肩の位置まで振り戻す作業を繰り返す。次に指導者がボールをスイング軌道に投げ、バットがボールに当たる感覚を植えつけていく。

ボールを怖がる子どもには「なんでも打ってみよう」と声をかけ、ボールが体に当たらないように遠く離れた場所に投げてあげる。子どもはボールを追いかけるようにバットを振り、ゲーム感覚で「打つ」動きを覚えていくという。

「野球を知らない子どもが野球を始めたら、何でも打ちたいじゃないですか。そのまま育てるってことなんです。全部打ちたい、人のボールでも捕りたいって思えるように育てられるか。そんな好奇心をなくさないように指導してください」

野球初心者や小学校低学年に、技術や理論は必要ない。まずは、野球の楽しさを覚えることから始めていきたい。（First-Pitch編集部）