米アマゾンのクラウドサービス「ＡＷＳ」が一時的なシステム障害に見舞われた/Noah Berger/AWS/Reuters

（ＣＮＮ）米アマゾンのクラウドサービス「アマゾン・ウェブ・サービス（ＡＷＳ）」で２０日、数時間にわたって障害が発生し、世界各国でウェブサイトやアプリが一時的に使用できなくなった。

影響は銀行サービスやＳＮＳから航空会社の予約サイト、ネット通販に至るまで、世界で何千ものサービスに及んだ。出勤時間と重なった米東海岸ではコーヒーのモバイルオーダーができない問題やキーアプリが利用できない問題に見舞われた。

今回の障害は、たとえ一時的だったとしても、インターネットを支えるバックボーンがいかにもろいかを見せつけ、世界がそうしたオンラインサービスにどれほど依存しているかを改めて示した。

２０日の障害の原因は現時点で分かっていない。過去のこうした障害は、アップデートの不備や不正なコードの混入、あるいはサービスにうまく対応できない他社製ソフトへの変更などが原因だった。インターネットケーブルの切断やサイバー攻撃などによって、サーバーがダウンしたり過負荷になったりする場合もある。

サイバーセキュリティー企業ニムＶＰＮの最高デジタル責任者、ロブ・ジャーディン氏は、今回のＡＷＳの障害がサイバー攻撃だった痕跡は見られないとした上で、「アマゾンの主要データセンターの一つで起きた技術的障害のようだ」と言い添えた。

「インターネットはもともと分散化された設計で耐久性を高めているが、現在のオンラインエコシステムは少数のクラウドリージョンに集中しすぎている」「そうしたリージョンの一つで障害が発生すると、直ちに影響が広がる」と同氏は指摘する。

「システムに対して過剰な負荷がかかったり、ネットワークの主要部分がダウンしたりすると、そうした問題が起きることがある。ＡＷＳに依存しているウェブサイトやアプリはあまりに多く、その影響は即座に広がる」（ジャーディン氏）

ＡＷＳで大規模障害が発生したのは２０２１年以来だった。

ＡＷＳの障害は企業の顧客情報などをホスティングしているデータベースの「ＤｙｎａｍｏＤＢ」にも及んだ。アマゾンは２０日、ＤｙｎａｍｏＤＢに保存されている情報に顧客がアクセスできなくなっていることを明らかにした。原因は、インターネットの電話帳にあたるＤＮＳ（ドメインネームシステム）の障害だった。

ＤＮＳは、例えば「ａｍａｚｏｎ．ｃｏｍ」のようなユーザーに優しいウェブアドレスを、他のウェブサイトやアプリケーションが理解できる数字のＩＰアドレスに変換するシステム。

「アマゾンはデータを安全に保管していたが、数時間にわたって他の誰にもそれが見つけられない状態になり、アプリが一時的にデータから切り離された」。サイバーセキュリティー専門家のマイク・チャプル氏はそう解説する。「インターネットの相当部分が一時的な記憶喪失に陥ったような状態だ」

ＤＮＳの障害が発生した原因は不明だが、数時間後には解消した。アマゾンは米東部時間の午前６時３５分までに問題を解決し、企業に対してサービスの復旧を迅速化するためキャッシュ（一時保存ファイル）を削除するよう促した。

ＡＷＳの他のサービスは、企業がオンラインアプリケーションの構築に利用している仮想サーバーの「ＥＣ２」も含め、その後も障害が続いた。

アマゾンは数日中に事後調査を行って、同社のＤＮＳシステムに障害が発生した経緯を説明する見通しだ。