高級ジュエリーブランド「カルティエ」が収集した現代アート作品を展示する施設が、パリ中心部に移転し、報道陣に公開されました。

【映像】「カルティエ」が収集した現代アート作品

現代アート作品を収集して展示している「カルティエ現代美術財団」が、パリ南部から中心部のルーブル美術館近くに移転しました。

1855年に建てられ、かつて百貨店が入っていた建物の内部をフランスの建築家、ジャン・ヌーベル氏が全面改装。「光と反射を操る透明な装置」をコンセプトに歩道から施設内部が見える、開かれた構造となっていて、展示スペースは6500平方mあります。

「水の美術館」などで知られ、国際的に活躍する建築家、石上純也さんが中国・山東省で現在手がけている建築物の模型も展示されています。

「実際には45mの高さで、入り口が1.2mで細くて高い。谷の底に立っている教会で『谷の教会』というタイトルで作っていて、谷の延長として、谷のように狭くて高い空間で中に入っていくと、だんだん空間が開いてきて、光がいっぱい差し込んでくる作品」（石上純也さん）

「カルティエ現代美術財団」の移転・リニューアルを記念した展覧会は、10月25日に始まり、来年8月まで開かれています。（ANNニュース）