妻子に家のローン…退職できないサラリーマンと、辞める理由ならいくらでも思いつく退職代行の常連がバトル!?【作者に聞く】
半年で10回、会社を辞めることを繰り返していたゆかり。退職の意向はすべて退職代行サービスを利用して、自分で辞めると伝えたことがない。休職中、何も言わずに辞めたのに日割りの給与を請求したり、応募した面接に行かなかったり…自分の口で言えないようなことも代行サービスを使えば簡単だった。そんな彼女の前にスカウトマンが現れて？かろてん(@carotene4035)さんの「退職代行ヘビーユーザーゆかり」を紹介しよう。
本作「退職代行ヘビーユーザーゆかり」は、「退職」をテーマにしたスピード感溢れる作品だ。退職代行サービスを使って仕事をすぐに辞めるゆかりと、「辞めたくない」という言葉の本心にある「辞められない」忍耐力の塊を持つサラリーマンのバトルを描く。辞めたい理由をいくらでも思いつくゆかりは、辞めたい理由を発していくことに楽しさを覚えるが、結局何かのために働かなければいけないサラリーマンの忍耐には勝てなかった。
本作は、作者のかろてんさんが漫画を描きはじめて1カ月の作品。本作を描きはじめたきっかけについて「会社の同僚が退職したとき『このまま全員辞めたら、パニックになっておもしろそうだな』と思ったのがきっかけで、退職をテーマにした漫画を描きはじめました。はじめは『T-ウイルス(退職ウイルス)』というウイルスが世界に蔓延し、世界的に退職が大流行するという漫画を描きはじめたのですが、2ページで挫折しました」と打ち明ける。
本作の構成を「退職させたい人対退職したくない人」とした理由を、作者のかろてんさんは「『本当は退職したいのに退職できない人』を強制的に退職させてしまう『天使のような悪魔のような存在』を登場させ、世の中を失業者であふれさせたい、と思った」と話す。本作のこだわりポイントを「働きたくない理由をゆかりにたくさん言わせているところ」と言うかろてんさん。今後は「読んだ人が全員退職してしまうような漫画を描きたい」と話すかろてんさん。次の作品も楽しみだ。
取材協力：かろてん(@carotene4035)
