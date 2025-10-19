記事のポイント

セフォラとフレグランス部門がLVMHの第3四半期をけん引し、消費者の「小さなラグジュアリー」需要を反映した。

ディオールを中心とした新製品投入とストーリーテリング戦略が、美容カテゴリー全体の成長をあと押しした。

セフォラはイベント「セフォリア」などでブランド体験を強化し、北米・欧州・中東で堅調に拡大している。



LVMHの第3四半期決算では、セフォラ（Sephora）とフレグランス部門が売上をけん引した。顧客が「小さなラグジュアリー」を求めた結果である。

新製品がけん引するビューティの勢い

セフォラが見せた、突出した成績

体験型イベント「セフォリア」がブランド価値を高める