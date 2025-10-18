ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¥ä·³¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤âÁûÁ³¡Ä¡È4Ï¢Åê¡É¤ÇÅÁ¤¨¤¿¾×·â¡¡ÌöÆ°¤ËÂç¶½Ê³¡ÖÀµµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×
¥µ¥Ð¥·¥¢»á¤âÀä»¿¡Ö¤³¤ÎÅêµå¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ2ËÜÎÝÂÇ¡Ä¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¡£1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï7²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ËÆ³¤¤¤¿¡£ÅÂÆ²Æþ¤êº¸ÏÓ¤ÎCC¡¦¥µ¥Ð¥·¥¢»á¤â¼«¿È¤ÎX(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤òÏ¢Åê¤·¤Æ¡¢¤½¤Î°Î¶È¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¹ë²÷¤Ê¥¢¡¼¥Á¤òÎÌ»º¤·¤¿¡£4²ó2»à¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3ÂÇÀÊ¤Ï¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬89.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó143.7¥¥í¡Ë¤ÎÆâ³Ñ¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤Î¥«¥Ã¥¿¡¼¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£ÂÇµå¤Ï¾ì³°¤Ë¾Ã¤¨¤ë°ìÈ¯¡£½é²ó¤ËÈôµ÷Î¥446¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó135.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÆÃÂçÃÆ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ëÈôµ÷Î¥¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë7²ó1»à¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤Ë3ËÜÌÜ¤Î¹ë²÷¥¢¡¼¥Á¤òÆÏ¤±¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤Ï6²ó¤Þ¤Ç1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ10¸Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¦Ã¥»°¿¶¥·¥ç¡¼¡£ÆóÅáÎ®¤Ç»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç251¾¡¤òµó¤²¤¿¥µ¥Ð¥·¥¢»á¤âX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÊó¹ð¡£2ËÜÌÜ¤ÎÄ¾¸å¡Ö¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤³¤ÎÅêµå¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ2ËÜÎÝÂÇ¡Ä¡Ä¤³¤ÎÃË¤ÏÀµµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢3ËÜÌÜ¤òÊü¤Ä¤ÈËÜ¿ô¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÌîµåÁª¼ê¡×¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤¿¤À¤¿¤À¶¯¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ä¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ë¤è¤ë»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë