ËÌÄ«Á¯À½¤Î¥¯¥é¥¹¥¿¡¼»ÒÃÆ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹¶·â¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¥É¥í¡¼¥ó¤«¤éÈ¯¸«¡¡±ÑÊó¹ð½ñ
¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÀè·î¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹¶·â¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥É¥í¡¼¥ó¡ÊÌµ¿Íµ¡¡Ë¤«¤é¡¢ËÌÄ«Á¯À½¤Î¥¯¥é¥¹¥¿¡¼»ÒÃÆ¡Ê¥µ¥Ö¥ß¥å¥Ë¥·¥ç¥ó¡Ë¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÊó¹ð½ñ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥í¥·¥¢¤ÎÀïÁè¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
±ÑÄ´ººÃÄÂÎ¡ÖÊ¶ÁèÊ¼´ï¸¦µæ½ê¡Ê£Ã£Á£Ò¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²þÂ¤¤ò»Ü¤·¤¿»ÒÃÆ¤Ï£¹·î¡¢¹ÁÏÑÅÔ»Ô¥Ø¥ë¥½¥ó¤Ø¤Î¹¶·â¤Î¸å¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅö¶É¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¡£
»ÒÃÆ¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥°¥ë¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ÏËÌÄ«Á¯¤Î·ú¹ñ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¶âÆüÀ®¡Ê¥¥à¥¤¥ë¥½¥ó¡Ë¼çÀÊ¤ÎÀ¸ÃÂÇ¯¤ò¸µÇ¯¤È¤¹¤ë¡Ö¼çÂÎÇ¯¹æ¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎµºÜ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»ÒÃÆ¤Ï¡Ö¼çÂÎ£¸£¹Ç¯¡×¡¢¥°¥ì¥´¥ê¥ªÎñ¤Ç¸À¤¦£²£°£°£°Ç¯¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£Ã£Á£Ò¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»ÒÃÆ¤ÏÅö½é¡¢¥í¥±¥Ã¥ÈË¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÅëºÜ¤òÇ°Æ¬¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÌÚ¤ÎËÀ¤ä¿Ë¶â¡¢Ç´Ãå¥Æ¡¼¥×¤ò»È¤Ã¤Æ°ì¿Í¾Î»ëÅÀ¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë²þÂ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
£Ã£Á£Ò¤Ïº£²ó¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÌÄ«Á¯¤ÎËÉ±Ò»º¶È¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÀïÁè¤È¤Î´Ö¤ÎÊª¼ÁÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£Ã£Á£Ò¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÅÔ»Ô¤äÌ±À¸¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤Î¥É¥í¡¼¥ó¹¶·â¤ò¶¯²½¤·¡¢¥É¥í¡¼¥óÀ¸»º¤òµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤Ï¿ôÀéµ¡µ¬ÌÏ¤ÎÎÌ»ºÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄµðÂç¤Ê¥É¥í¡¼¥ó¹©¾ì¤ò·úÀß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÆÃ¤Ë¹âÂ®¤Ç¤â¹âÀÇ½¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢°Â²Á¤Ê¤³¤È¤«¤é°ìÈÕ¤Ë¿ôÉ´µ¡¤òÅêÆþ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎËÉ¶õÌÖ¤ò°µÅÝ¤·¡¢»ÔÌ±¤Î»Îµ¤¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¯¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤¿»î¤ß¤È¤µ¤ì¤ë¡£