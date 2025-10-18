【ガルアワ】岩瀬洋志、会場揺らす サングラス外し→ウインクに観客悲鳴
俳優・岩瀬洋志が18日、千葉・幕張メッセで開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER』に出演した。
【全身カット】サングラス外し姿がかっこよすぎ！クールな岩瀬洋志
岩瀬は「1st SHOW」内の「SLY」ステージに登場。サングラスをかけたクールな姿でランウェイに現れると、ヒョウ柄のパンツをアクセントにしたファッションで観客の視線を釘付けにした。途中でサングラスを外し、ウインクを披露。会場には大きな歓声が湧き起こり、ステージを揺らすほどの盛り上がりを見せた。
『GirlsAward』は今年で15周年を迎え、今回で28回目の開催となる。今回のイベントテーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」。板野友美、井桁弘恵、ゆうちゃみらが出演し、XG、乃木坂46、ME:Iらがライブパフォーマンスを実施。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄が務める。
