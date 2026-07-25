300本塁打は一瞬ドジャース・大谷翔平（32）の打撃が復調した。一時２割３分台まで落ちた打率は、３割近くまで上昇。６月は月間打率.333 と絶好調だったのだ。日本時間７月８日のロッキーズ戦で大谷がメジャー通算300本塁打となる20号を放つと、ロバーツ監督はこう絶賛した。「300本塁打には一瞬で到達した。彼はまだ若いし、身体も強い。500本塁打は十分に実現できるだろう」動作解析の専門家で、筑波大学・体育専門学群教授の川