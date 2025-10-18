韓国の有名ファッション誌・Ｗ Ｋｏｒｅａが１５日、現地で「第２０回 乳がん啓発キャンペーンチャリティーイベント」を開催するも、その様子が「まるでセレブパーティー」と物議を醸す中、ドラマ「力の強い女 ト・ボンスン」「未知のソウル」などで知られる人気女優のパク・ボヨン（３５）が、イベント前に行われたフォトセッションを主催側から拒否されていたことが判明したと１８日、現地メディアの毎日経済などが報じた。

記事によると、パク・ボヨンはイベント協賛のブランドを衣装として着用したが、提供されたストッキングはサイズが合わず、別のものを着用。これを知ったＷ Ｋｏｒｅａが「ストッキングを着用しなければ、フォトセッション参加は不可」と通知したという。実際、Ｗ Ｋｏｒｅａの公式ＳＮＳアカウントに掲載された当時のイベント写真には、パク・ボヨンの姿はほとんど確認されない。

この件について、パク・ボヨンの所属事務所・ＢＨエンターテインメントは「公式コメントを出すのは難しい」と慎重な姿勢を見せたと伝えた。