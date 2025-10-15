娘を虐待した男を殺害して起訴されたＡ・スペンサーさんが保安官選への出馬を表明した/From Aaron Spencer for Lonoke County Sheriff

（ＣＮＮ）自身の１０代の娘を虐待したとされる男を殺害した米アーカンソー州の父親が、郡保安官選への出馬を表明した。娘を守れなかった司法制度を正すために立候補したと述べている。

アーロン・スペンサーさんは昨年１０月、当時１３歳だった娘を性的虐待したとして告発されていた男を射殺したとして、第２級殺人罪で起訴されている。

ロノーク郡の保安官選出馬を表明するフェイスブック動画の中で、スペンサーさんは「多くの人が私の事情を理解している。司法制度が機能しない中、娘を守るために行動した父親が私だ」と語った。「それから正義を求めて自ら闘ううちに、法執行機関と巡回裁判所の欠陥を直接目の当たりにした。他の人々が同じ欠陥に直面するのを、黙って見ているわけにはいかない」

スペンサーさんは２０２４年１０月８日、虐待の加害者とされるマイケル・フォスラー容疑者を射殺した。同容疑者は接触禁止命令が出ているにもかかわらず深夜にスペンサーさんの娘を乗せて車を運転していた。６７歳のフォスラー容疑者は児童へのインターネットストーキングや性的暴行など数十件の容疑で訴追され、保釈中だった。

スペンサーさんの娘はその直前に自室から姿を消していた。スペンサーさんはフォードのトラックに飛び乗り、自宅周辺の道路をくまなく捜索。フォスラー容疑者のトラックに乗った娘を発見すると、車両を道路外に追いやった。その後、容疑者と口論する中で発砲するに至ったという。

「この選挙運動は自分自身のためではない。自宅でも地域社会でも安全を感じられる権利を持つすべての親、すべての隣人、すべての家族のためのものだ」とスペンサーさん。法執行機関への信頼を取り戻し、必要なときに守られるという一般家庭の確信を回復するための運動だと強調した。

３７歳のスペンサーさんは上記の罪状で無罪を主張しているが、フォスラー容疑者を射殺した事実については認めている。

スペンサーさんの裁判は来年１月２６日に開始予定で、その約６週間後（３月３日）にはロノーク郡保安官選の予備選挙が予定されている。スペンサーさんは共和党候補として出馬する。

皮肉なことに、選挙は自身の逮捕を指揮した現職保安官との対決となる。

スペンサーさんの先週末の出馬表明は、フォスラー容疑者を銃撃した事件からほぼ１年後に当たる日に行われた。

フォスラー容疑者は、児童に対するインターネットストーキング、性的暴行、児童に対するわいせつ行為、児童ポルノ所持を含む４３件の刑事訴因で訴追されていた。スペンサーさんの妻のヘザーさんは、家族が目覚めて娘が行方不明だと気づいた時、パニックに陥ったと振り返る。

事件は全国的な注目を集め、ＳＮＳ上では娘を守ったスペンサーさんを英雄と称賛する人々から殺人罪での起訴に対する激しい怒りの声が上がった。訴訟費用のための弁護基金が設立され、起訴の取り下げを求める嘆願書の中には３６万人以上の署名を集めたものもあった。

この事件を詳しく取材してきたアーカンソー・タイムズ紙のマット・キャンベル記者によると、保安官選への出馬決定には、郡内でおおむね好意的な声が寄せられている。

同記者が話を聞いた人々の一般的な反応は、多少の困惑と、控え目ながらも賛同の意思を示すものとが入り混じっていたという。「実際に当選のチャンスがあると考える人がいるのかどうかは分からない。有罪になれば、州の公職に対する立候補や就任は禁止されるだろう。しかし出馬の考え自体を不快に思う人はいないようだ」（キャンベル記者）

郡内における法執行機関に対する広範な不信感が、スペンサーさんにとって有利に働いているとキャンベル氏は付け加えた。本人は注目度の高い事件の中心人物であり、仮に無罪を勝ち取るとすれば、その勢いに乗って当選することも決してあり得ない話ではないという。

しかし、ベテランの刑事弁護士で、アーカンソー州の弁護士向けの裁判手引きを執筆したジョン・ウェズリー・ホール氏は、スペンサーさんの立候補をまずい考えだと指摘する。刑事裁判を待つ身の被告が同じ郡での保安官選に出馬するのは極めて異例だとし、もしスペンサーさんが自身の依頼人なら出馬を許可しないと言い添えた。

「裁判で反対尋問の材料にされるだろう。対応できるかもしれないし、できないかもしれない。なぜリスクを冒すのか？」と、ホール氏は述べた。同氏は当該の事件に関与していない。

スペンサーさんの弁護士を務めるエリン・カッシネリ氏はＣＮＮの取材に対し、保安官選への出馬が裁判に悪影響を与えることを懸念してはいないと説明。スペンサーさんには「職務に必要な誠実さ、勇気、思いやり、そして強さ」が備わっているとの認識を示した。

有罪評決を受けた場合、スペンサーさんはアーカンソー州法により公職に就くことを禁じられるとみられる。

郡保安官選の予備選挙における期日前投票は来年２月１６日に始まる。本選挙の期日は同年１１月３日。

１３年から郡保安官を務める現職のジョン・ステイリー氏は、来年の再選を目指す意向を記者団に表明したが、スペンサーさんの立候補についてはコメントを控えた。ＣＮＮはステイリー氏とロノーク郡の検察官にコメントを求めている。