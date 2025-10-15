アイリスオーヤマは、同社の製品では最速の約9分（化繊衣類が約1kgまでの場合）で洗濯を完了する特急（1kg）コースを搭載した「全自動洗濯機5kg／6kg OSH fit（オッシュ フィット）」を10月17日からインターネットサイトを中心に全国のホームセンターやディスカウントストアなどで順次発売する（10月15日から公式通販サイト「アイリスプラザ」で予約販売開始）。

「OSH（オッシュ）」は、O型の大きな投入口を表す「O」と「WASH（洗う）」を組み合わせた製品名で、高い洗浄力が特徴の縦型洗濯機。OSHシリーズでは、新設計の洗濯槽による「ガチ落ち極渦洗浄」をキャッチフレーズに高い洗浄力を実現し、ファミリー世帯を中心に好評を博している。一方、単身世帯では、家事を一人で担う負担や忙しいライフスタイルから、洗濯にかける時間を短縮したいというニーズが高まっている。





そこで同社は、朝の忙しい時間帯や夜遅くの帰宅後などのスキマ時間にも洗濯できる「全自動洗濯機5kg／6kg OSH fit」を発売し、「スキマ洗濯」という新たな洗濯スタイルを提案する。「全自動洗濯機5kg／6kg OSH fit」は、同社最速の洗濯時間を実現し、約1kgまでの化繊衣類を洗濯開始から脱水まで約9分で仕上げる特急（1kg）コースを搭載している。従来品（IAW−T504−W／B）で左右対称だったパルセーター（主に縦型洗濯機の底に取り付けられた、洗濯槽内に水流を生み出すための円盤状の部品）の羽根を、左右非対称のウィングカーブ形状に変更することで、洗濯槽内の衣類を効率よく内外にかくはんする。これによって、醤油やコーヒーなどの日常の汚れもしっかり落とせるため、短時間でも高い洗浄効果を発揮する。





デザインはマットな質感で生活空間に馴染み、洗濯槽の中が見える透明なドアを採用することで、一人暮らし向け物件に多い玄関横の洗濯機置き場にも周囲の環境と調和するように設置できる。

同社は今後も生活者の暮らしに密着した商品開発を行い、快適な生活の実現に貢献していく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］10月17日（金）

アイリスオーヤマ＝https://www.irisohyama.co.jp