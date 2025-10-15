½àÅ·Äº±ÒÀ±¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×¤¬11µ¡¤ËÁý¶¯¤Ø¡¢¥¹¥Þ¥ÛÅù¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤¬¤è¤êÀµ³Î¤Ë¡¡NEC¤¬³«È¯°Æ·ï¤Î°ìÉô¤ò¼õÃí
NEC¤Ï¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAXA¡Ë¤«¤é¡Ö½àÅ·Äº±ÒÀ±¥·¥¹¥Æ¥à11µ¡ÂÎÀ©¡ÊÂè°ì´ü¡ËÂ¬°Ì¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¤Î³«È¯¡×¤ò¼õÃí¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ü½àÅ·Äº±ÒÀ±¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×¤Ï11µ¡ÂÎÀ©¤Ø
ËÜÂ¬°Ì¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜ±§Ãè³«È¯ÀïÎ¬¿ä¿Ê»öÌ³¶É½àÅ·Äº±ÒÀ±¥·¥¹¥Æ¥àÀïÎ¬¼¼¤¬À°È÷¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ë½àÅ·Äº±ÒÀ±¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
½àÅ·Äº±ÒÀ±¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¬°Ì¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¤Ï¡¢±ÒÀ±Â¬°Ì¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë±ÒÀ±¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥óµ¡´ï¤À¡£Â¬°Ì¿®¹æ¤òÀ¸À®¤¹¤ëµ¡´ï¤äµ÷Î¥·×Â¬¤ò¹Ô¤¦µ¡´ï¡¢Â¬°Ì¿®¹æ¤òÃÏµå¤ØÆÏ¤±¤ëÄÌ¿®µ¡´ï¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½àÅ·Äº±ÒÀ±¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¥¤¥á¡¼¥¸¡¡½ÐÅµ¡§Æâ³ÕÉÜ±§Ãè³«È¯ÀïÎ¬¿ä¿Ê»öÌ³¶É
NEC¤Ï½àÅ·Äº±ÒÀ±½é¹æµ¡¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¤³¤ÎÂ¬°Ì¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¤Î³«È¯¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÀ¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂ¬°ÌÀºÅÙ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¹âÀÇ½¤«¤Ä¹â¿®Íê¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Î11µ¡ÂÎÀ©¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£
½àÅ·Äº±ÒÀ±¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³Æ±ÒÀ±¤Îµ°À×(¥¤¥á¡¼¥¸)¡¡½ÐÅµ¡§Æâ³ÕÉÜ±§Ãè³«È¯ÀïÎ¬¿ä¿Ê»öÌ³¶É
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¸¶»Ò»þ·×¤ò¹çÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½¾Íè¤Î¹â°ÂÄê¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤µ¤é¤Ë¾å²ó¤ë¼þÇÈ¿ô°ÂÄêÅÙ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëµ¡Ç½¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤ë½ÀÆð¤Êµ¡Ç½¹½À®ÊÑ¹¹¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑÄ´À©¸æµ¡Ç½¤Ê¤É¤òÅëºÜ¤·¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î±ÒÀ±Â¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
¡ü4µ¡ÂÎÀ©¤«¤é³ÈÄ¥¡¢Â¬°Ì¤Î°ÂÄêÀ¤äÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë´üÂÔ
½àÅ·Äº±ÒÀ±¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î±ÒÀ±Â¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ2018Ç¯¤«¤é4µ¡ÂÎÀ©¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯ÅÙ¤«¤é7µ¡ÂÎÀ©¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£7µ¡ÂÎÀ©¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤È¡¢¾ï¤ËÆüËÜ¾å¶õ¤Ë4µ¡¤Î¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×±ÒÀ±¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×±ÒÀ±¤Î¤ß¤Ç°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÂÎÀ©¤ò´Þ¤á¤¿°ÂÄê¤·¤¿±¿ÍÑ¤Î¼Â¸½¤ÈÍøÍÑ²ÄÇ½ÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤Î¤¿¤á¡¢11µ¡ÂÎÀ©¤Ë³È½¼¤·¤Æ¤¤¤¯·×²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï3¹æµ¡¸å·Ñµ¡¤ª¤è¤Ó8¹æµ¡¤Î³«È¯¤ËÃå¼ê¤·¡¢¼÷Ì¿¤ò·Þ¤¨¤ë±ÒÀ±¤Î¸å·Ñµ¡¤äÄÉ²Ã±ÒÀ±¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î±ÒÀ±¤«¤é¤Î¿®¹æ¤òÆ±»þ¤Ë¼õ¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥Ó¥ë³¹¤ä»³´ÖÉô¤Ê¤É¡¢±ÒÀ±¤«¤é¤Î¿®¹æ¤¬¼×¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¡¢Â¬°Ì¤Î°ÂÄêÀ¤äÀºÅÙ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¹âÀºÅÙ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Â¬°Ì¾ðÊó¤¬¾ï»þÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤ÎÉáµÚ¤È°ÂÁ´À¸þ¾å¤ä¥É¥í¡¼¥ó³èÍÑÊ¬Ìî¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ûÂ¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¹âÅÙ²½¤ä¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ü½àÅ·Äº±ÒÀ±¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×¤Ï11µ¡ÂÎÀ©¤Ø
ËÜÂ¬°Ì¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜ±§Ãè³«È¯ÀïÎ¬¿ä¿Ê»öÌ³¶É½àÅ·Äº±ÒÀ±¥·¥¹¥Æ¥àÀïÎ¬¼¼¤¬À°È÷¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ë½àÅ·Äº±ÒÀ±¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
½àÅ·Äº±ÒÀ±¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¬°Ì¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¤Ï¡¢±ÒÀ±Â¬°Ì¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë±ÒÀ±¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥óµ¡´ï¤À¡£Â¬°Ì¿®¹æ¤òÀ¸À®¤¹¤ëµ¡´ï¤äµ÷Î¥·×Â¬¤ò¹Ô¤¦µ¡´ï¡¢Â¬°Ì¿®¹æ¤òÃÏµå¤ØÆÏ¤±¤ëÄÌ¿®µ¡´ï¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½àÅ·Äº±ÒÀ±¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¥¤¥á¡¼¥¸¡¡½ÐÅµ¡§Æâ³ÕÉÜ±§Ãè³«È¯ÀïÎ¬¿ä¿Ê»öÌ³¶É
NEC¤Ï½àÅ·Äº±ÒÀ±½é¹æµ¡¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¤³¤ÎÂ¬°Ì¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¤Î³«È¯¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÀ¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂ¬°ÌÀºÅÙ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¹âÀÇ½¤«¤Ä¹â¿®Íê¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Î11µ¡ÂÎÀ©¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£
½àÅ·Äº±ÒÀ±¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³Æ±ÒÀ±¤Îµ°À×(¥¤¥á¡¼¥¸)¡¡½ÐÅµ¡§Æâ³ÕÉÜ±§Ãè³«È¯ÀïÎ¬¿ä¿Ê»öÌ³¶É
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¸¶»Ò»þ·×¤ò¹çÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½¾Íè¤Î¹â°ÂÄê¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤µ¤é¤Ë¾å²ó¤ë¼þÇÈ¿ô°ÂÄêÅÙ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëµ¡Ç½¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤ë½ÀÆð¤Êµ¡Ç½¹½À®ÊÑ¹¹¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑÄ´À©¸æµ¡Ç½¤Ê¤É¤òÅëºÜ¤·¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î±ÒÀ±Â¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
¡ü4µ¡ÂÎÀ©¤«¤é³ÈÄ¥¡¢Â¬°Ì¤Î°ÂÄêÀ¤äÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë´üÂÔ
½àÅ·Äº±ÒÀ±¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î±ÒÀ±Â¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ2018Ç¯¤«¤é4µ¡ÂÎÀ©¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯ÅÙ¤«¤é7µ¡ÂÎÀ©¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£7µ¡ÂÎÀ©¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤È¡¢¾ï¤ËÆüËÜ¾å¶õ¤Ë4µ¡¤Î¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×±ÒÀ±¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×±ÒÀ±¤Î¤ß¤Ç°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÂÎÀ©¤ò´Þ¤á¤¿°ÂÄê¤·¤¿±¿ÍÑ¤Î¼Â¸½¤ÈÍøÍÑ²ÄÇ½ÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤Î¤¿¤á¡¢11µ¡ÂÎÀ©¤Ë³È½¼¤·¤Æ¤¤¤¯·×²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï3¹æµ¡¸å·Ñµ¡¤ª¤è¤Ó8¹æµ¡¤Î³«È¯¤ËÃå¼ê¤·¡¢¼÷Ì¿¤ò·Þ¤¨¤ë±ÒÀ±¤Î¸å·Ñµ¡¤äÄÉ²Ã±ÒÀ±¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î±ÒÀ±¤«¤é¤Î¿®¹æ¤òÆ±»þ¤Ë¼õ¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥Ó¥ë³¹¤ä»³´ÖÉô¤Ê¤É¡¢±ÒÀ±¤«¤é¤Î¿®¹æ¤¬¼×¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¡¢Â¬°Ì¤Î°ÂÄêÀ¤äÀºÅÙ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¹âÀºÅÙ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Â¬°Ì¾ðÊó¤¬¾ï»þÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤ÎÉáµÚ¤È°ÂÁ´À¸þ¾å¤ä¥É¥í¡¼¥ó³èÍÑÊ¬Ìî¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ûÂ¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¹âÅÙ²½¤ä¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£