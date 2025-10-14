¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡§¾ÇÅÀ¹©Ë¼¤Î³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¤¬¡Ö¤ªÇã¤¤Êª¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ë»²²Ã¡¡Á´¾¦ÉÊ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È2ÇÜ¡¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇºÇÂç47ÇÜ¤Ë¤â
³ô¼°²ñ¼Ò¾ÇÅÀ¹©Ë¼¤Ï¡¢10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë20»þ00Ê¬¤«¤é³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö³ÚÅ·¤ªÇã¤¤Êª¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ë»²²Ã¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¾ÇÅÀ¹©Ë¼ ³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¤ÎÁ´¾¦ÉÊ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È2ÇÜ¤È¤Ê¤ê¡¢³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¤âÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£
³ÚÅ·¤Î³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÂç47ÇÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡£¾ÇÅÀ¹©Ë¼¤¬¼è¤ê°·¤¦¥ì¥ó¥º¡¢¥Þ¥¦¥ó¥È¥¢¥À¥×¥¿ー¡¢¥«¥á¥é¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï24»þ´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢1Ëü±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ë»È¤¨¤ë1,000±ßOFF¥¯ー¥Ý¥ó¤âÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£¤Û¤ÜÁ´¾¦ÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý¤À¤È¤¤¤¦¡£
³ÚÅ·¤ªÇã¤¤Êª¥Þ¥é¥½¥ó
2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë20»þ00Ê¬～10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë9»þ59Ê¬