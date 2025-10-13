リーグ優勝決定シリーズを前に新たな写真を公開

ドジャースの球団カメラマンを務めるキャリー・ジョルダーノさんがインスタグラムを更新。9日（日本時間10日）に地区シリーズでフィリーズを撃破し、シャンパンファイトに沸くドジャースの選手たちの画像を追加で公開した。地元放送局「スポーツネットLA」レポーターのキルステン・ワトソンさんも、この投稿に反応している。

ジョルダーノさんは12日（同13日）、シャンパンファイトで撮影した10枚の写真を公開。「クラブハウスでのお祝いの写真をもう少し追加！ キケには本当に笑わせられる。彼がチームにいてくれて最高に楽しい！」との文面を添えた。

1枚目にはカメラに向けてキメ顔の“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手が登場。それ以外にもゴーグルをつけて背後からシャンパンを浴びる佐々木朗希投手、びしょ濡れになった大谷翔平投手らの表情豊かな写真を公開した。

10枚目には自身も濡れながら笑顔でレポートするワトソンさんの写真を公開。ワトソンさん本人も投稿に「正直言って、こういう瞬間に勝るものはないわ!!!!! もう2回、やろう!!!」とコメントを付け、リーグ優勝決定シリーズとワールドシリーズ制覇を願った。（Full-Count編集部）