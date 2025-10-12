これなら買い揃えやすいじゃん♡備えておきたい格安100均防災グッズ

今回ご紹介するのはダイソーの防災グッズ。防災グッズは、そろえるのにそれなりに費用が掛かってしまうもの。ですがダイソーの商品をうまく組み合わせれば、費用を抑えつつも、必要なものをそろえることができるんです！今回は防災グッズをまとめるのに必要なリュックをご紹介。お安いながらも優秀なので、必見ですよ。

商品情報

商品名：リュック型非常持出袋

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：横41×縦46.5cm

販売ショップ：ダイソー

500円で買えるなんて！ダイソーで見つけた防災グッズ

今回ご紹介するのはダイソーの防災グッズ。防災グッズ売り場には、寝袋やアルミブランケット、ライト、個包装の下着やポータブルトイレ、さらには缶詰食品などが数多く並んでいます。

そんな防災グッズをまとめるのに必要な防災バッグ。実は防災バッグもダイソーで購入できるんです！その名も『リュック型非常持出袋』。お値段は550円（税込）です。

デザインは目につきやすいメタリックなシルバーカラー。防災用品ということもあって、名前や住所、緊急連絡先や血液型、避難場所などを書けるスペースがあります。

さらにうれしいのがはっ水加工されているということ。雨の中の避難でも安心です。

フロント部分には面ファスナータイプのフラップが付いていて、ポケットになっています。マスクやマップ、懐中電灯など、サッと取り出したいものを入れておくのにぴったりです。

容量たっぷり！ショルダーベルトも太めで持ちやすさ◎

メイン収納の容量はたっぷりで、試しにダブルロールのトイレットペーパーを詰めてみたのですが、6本入れてもまだ余裕のあるサイズ感です。

荷物が重くなると気になるのが背負ったときの肩への負担。こちらの『リュック型非常持出袋』は、ショルダーベルトがかなり太めな作りになっていて、負担が軽減される仕様になっています。

またリュック自体がとても軽量なので、たくさん防災グッズを入れても持ち運びやすいですよ。

今回はダイソーで購入した『リュック型非常持出袋』をご紹介しました。家族分揃えるのはそれなりに費用が掛かる防災グッズ。

費用を抑えられる部分はダイソー商品などを活用して、しっかりと有事に備えておくと安心です。ぜひダイソーの防災グッズ売り場をチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。