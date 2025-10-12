これなら買い揃えやすいじゃん♡備えておきたい格安100均防災グッズ
商品情報
商品名：リュック型非常持出袋
価格：￥550（税込）
サイズ（約）：横41×縦46.5cm
販売ショップ：ダイソー
500円で買えるなんて！ダイソーで見つけた防災グッズ
今回ご紹介するのはダイソーの防災グッズ。防災グッズ売り場には、寝袋やアルミブランケット、ライト、個包装の下着やポータブルトイレ、さらには缶詰食品などが数多く並んでいます。
そんな防災グッズをまとめるのに必要な防災バッグ。実は防災バッグもダイソーで購入できるんです！その名も『リュック型非常持出袋』。お値段は550円（税込）です。
デザインは目につきやすいメタリックなシルバーカラー。防災用品ということもあって、名前や住所、緊急連絡先や血液型、避難場所などを書けるスペースがあります。
さらにうれしいのがはっ水加工されているということ。雨の中の避難でも安心です。
フロント部分には面ファスナータイプのフラップが付いていて、ポケットになっています。マスクやマップ、懐中電灯など、サッと取り出したいものを入れておくのにぴったりです。
容量たっぷり！ショルダーベルトも太めで持ちやすさ◎
メイン収納の容量はたっぷりで、試しにダブルロールのトイレットペーパーを詰めてみたのですが、6本入れてもまだ余裕のあるサイズ感です。
荷物が重くなると気になるのが背負ったときの肩への負担。こちらの『リュック型非常持出袋』は、ショルダーベルトがかなり太めな作りになっていて、負担が軽減される仕様になっています。
またリュック自体がとても軽量なので、たくさん防災グッズを入れても持ち運びやすいですよ。
今回はダイソーで購入した『リュック型非常持出袋』をご紹介しました。家族分揃えるのはそれなりに費用が掛かる防災グッズ。
費用を抑えられる部分はダイソー商品などを活用して、しっかりと有事に備えておくと安心です。ぜひダイソーの防災グッズ売り場をチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。