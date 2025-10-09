地区シリーズ第4戦の始球式に登場、ストライク投球に笑顔

【MLB】ヤンキース ー Bジェイズ（日本時間9日・ニューヨーク）

ヤンキースOBの松井秀喜氏が8日（日本時間9日）、ヤンキースタジアムで行われたブルージェイズとの地区シリーズ第4戦の始球式に登場した。ピンストライプの「55」番ユニホームでストライク投球を披露し、ニューヨークのファンから大歓声を浴びた。

「ゴジラ！」のアナウンスで登場した松井氏は、歓声に応えるように手を上げ笑顔。美しい一投に、捕手役を務めたエスカラからボールを受け取り笑顔で記念写真に収まった。松井氏はヤンキース時代の2009年に日本人初のワールドシリーズMVPを獲得。その活躍は今もファンの脳裏に刻まれているようだ。

日本のファンも「この人気ぶりはすごいなあ。改めてとんでもない功績だよな」「彼は相変わらずNYでは人気だよね」「何やってるんですか、早くベンチ入りしてください」「さすがニューヨーク・ヤンキースのレジェンド」「松井さんナイスボール」「愛されてるなぁ〜」「ストライク投げてスタジアムが大盛り上がり、往年のスターの貫禄が感じられますね」など改めてその存在の大きさを実感していた。（Full-Count編集部）