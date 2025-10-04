球団公式Xが大谷の練習シーンを公開

ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地で行われるフィリーズとの地区シリーズ第1戦でポストシーズン初めて投打同時出場する。球団公式X（旧ツイッター）は、決戦前夜の大谷の姿を投稿。ファンは「絵になりすぎてる」「すでにドキドキ」と興奮が高まっている。

3日（同4日）、大谷はフィリーズとの地区シリーズを前に記者会見に参加。「今はすごく楽しみにしています」と意気込みを語った。会見が終わると、グラウンドで練習。球団は先発登板に向けて調整する大谷の写真と動画をXで投稿した。

「The Sho begins tomorrow.（ショーは明日始まります）」と、試合への注目を高めるフレーズとともに、キャッチボールをする大谷をファンに届けた。添付された19秒の動画はスローモーションで撮影されており、大谷の力強い投球フォームを堪能できる。

投稿を見たファンは「かっこいい映像」「明日が待ち遠しい」「リミット解除した出力全開の大谷翔平投手の姿が見られる」とコメントし、地区シリーズの登板に胸を弾ませていた。

2年ぶりに投手復帰した今季は14試合登板して1勝1敗、防御率2.87。フィリーズとは9月16日（同17日）に本拠地で対戦し、5回5奪三振1四球、無安打無失点に抑えており、明日の投球にも期待がかかる。（Full-Count編集部）