100均で可愛いのたくさん売ってるけど…使いにくいのよ…大人の葛藤を救済する意外な使い方
商品情報
商品名：ミニお寿司 ヘアクリップ2P
価格：￥110（税込）
内容量：2P
販売ショップ：セリア
ミニチュア好きにはたまらない！セリアのヘアクリップの意外な使い方♪
近頃のセリアには、ミニチュア好きにはたまらない可愛いヘアクリップが数多く販売されています！今回ご紹介するのは、『ミニお寿司 ヘアクリップ2P』という商品。ワンパック2個入りで、お値段はもちろん￥110（税込）です。
お寿司のネタは、ウニ・マグロ・タマゴ・サーモン風と種類豊富。クオリティの高いミニチュアが付いていますが、如何せん大人は普段使いがしにくい。モチーフ自体は軽いので、ヘアクリップとしての使い心地は悪くないのですが…もっと家の中外問わず楽しめる他の使い方ができないかな〜と考えてみました！
アレンジに使いやすい！セリアの『ミニお寿司 ヘアクリップ2P』
筆者が閃いたのは、思い切ってお寿司をクリップから取り外しちゃうこと！モチーフは接着剤でくっついているだけなので、ペンチなどを使えば簡単にパキッと取ることができます。
あとはお寿司のパーツを強力接着剤で付けるだけ。シンプルな収納ケースに付けてみると、一気にユニークな見た目になって愛着が湧きます。
スマホケースに付けてもいいですし、おすすめはお弁当のランチベルトに取り付けること。個性が出るので取り違えることも減りますし、なにより食欲をそそる見た目になりますよ♪
今回はセリアの『ミニお寿司 ヘアクリップ2P』をご紹介しました。
モチーフがコンパクトなので、重みでズレ落ちることもなく、ヘアクリップとして家の中で使うのもGOOD。しかし、ちょっとアレンジすれば、自宅でも外出先でもミニチュアを楽しむことができるデコレーションパーツに早変わりします。
￥110（税込）とプチプラなので、試してみる価値アリ。気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。