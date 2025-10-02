居酒屋で判明した、彼との意外な共通の趣味｜公務員の夫と修羅場になった話【ママリ】

この漫画は、主人公・佳奈が モラハラ 気味の 公務員 の夫・邦夫の裏切りに気づき、何度もはぐらかされながらも不倫の証拠を集めて闘うさまを描いています。作者・はたけ｜まんが投稿(@hatake_0123_)さんによる『 公務員 の夫と 修羅場 になった話』第4話をごらんください。

同じ職場の上司と部下として出会った邦夫と佳奈さん。彼は面倒見がよく、いつも佳奈さんを助けてくれていました。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

残業を終え、居酒屋で食事をする佳奈さんと邦夫。仕事以外で話すのは初めての2人ですが、どんな雰囲気なのでしょうか。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

イメージと違う邦夫に少し驚く佳奈さん。家でゲームをしているという邦夫の話に反応します。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

佳奈さんの言葉に邦夫も思わず固まってしまいますが、2人には意外な共通点があったようです。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

お互いにゲームが趣味ということで意気投合した佳奈さんと邦夫。職場で会うだけでは分からなかった一面を知って、一気に距離が縮まります。

妻を見下す浮気夫を成敗

©hatake_0123_

©hatake_0123_

この物語の主人公・佳奈さんは、最近夫・邦夫の態度が冷たくなったことに違和感を覚えていました。仕事の残業が増え、帰りも遅くなりがち。ある日、帰宅した邦夫から石けんの香りが漂っていることに気づきますが、問いかけてもはぐらかされてしまい、佳奈さんの不安は膨らむばかりです。



そんな中、職場の先輩だった香に相談したところ、邦夫の「残業」はどうやら嘘だったことが発覚。さらに後輩の星野の協力を得て、佳奈さんは夫の行動を調べ始めることになります。夫婦としてきちんと向き合いたいと願う佳奈さんは、邦夫と話そうと何度も試みますが、彼は話を避け、自分は何もやましいことはないと高圧的な態度を崩しません。納得のいかないままではいられなかった佳奈さんは、ついに自ら証拠を集める決意をします。たとえ真実を知ることがつらいものであっても、自分の気持ちを無視され続けるわけにはいかないと立ち上がったのです。



本来、夫婦は対等な立場で話し合い、問題を解決していくものです。それなのに、佳奈さんの不安や疑問に向き合おうとせず、見下すような態度を取る邦夫の姿勢は、パートナーとして誠実さに欠けるものといえるでしょう。この作品は、傷つきながらも自分の気持ちに正直に生きようとする佳奈さんの姿を描いています。相手の言葉や態度に振り回されるのではなく、自分自身の未来のために一歩踏み出す勇気が伝わってくるエピソードです。

記事作成: sa-i

（配信元: ママリ）