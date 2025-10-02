タレント杉本彩（57）が1日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に出演。男性観を語った。

この日は番組が一般の関西女性に行ったアンケート「初デートでされたら嫌な男性のNG行動」をもとにトーク。肉食系女子、“エロかっこいい”芸能人の元祖とも言える杉本の発言に注目が集まった。

金に細かい男性に嫌悪感を示す女性が多い中、「割り勘がいい」という意見も。杉本は 「私の時代は割り勘は絶対NG。100％男性が払って頑張る姿を見せることがステキだし、男としての価値があるわな、ということじゃない。1対1のデートだけじゃなく、女性には絶対払わせないっていう時代でした」と回想した。

「そういう時代で育ってきてるから、割り勘とか言われたら…なんだろう…オスとして認められない。いかがなものですか？って。狩りに行くつもりありますか？って」と苦笑いした。

それでも、過去には支払いを求められたこともあるという。「すごい若い時に、あまり年が違わない男の人に“割り勘”って言われた時には、ちょっとびっくりした。こんな人いるんだ世の中に…って。もちろん私も若かったんだけど、男の人ってもっと頑張るもんだと思ってたから。次はない…途中で帰った」と振り返り、笑わせた。

この日の男性陣、かまいたちの2人と平成ノブシコブシの吉村崇は男性が払うものという考えが根強く、杉本の意見に激しく賛同。濱家は「彩さんもう一回幅きかせてください。令和に時代作りましょう！」と呼びかけていた。