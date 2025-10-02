9月30日放送の『サン! シャイン』（フジテレビ系）で俳優の谷原章介が群馬県前橋市の小川晶市長にエールを送り、その内容が波紋を呼んでいる。

【写真】いしだ壱成の元妻でタレント活動をしていた谷原章介の妻・Eさん

偽善が目立つ谷原章介

小川市長は、同市の既婚男性幹部と頻繁にラブホテルを利用していたと『NEWSポストセブン』で報じられた。小川市長は「男女の関係はなかった」と釈明して続投の意向を示している。番組では、相手の幹部男性が課長職から1級の降格処分を受けたほか、日本共産党前橋市議団から辞職勧告決議案が提出された流れなどが紹介された。

谷原は「きちんと会見のときに10数回行きました。正直に。関係はないと言ってるんですよ。小川さんは弁護士ですよ。僕は信じています」と熱弁。さらに次の企画に映り代わるタイミングでも「信じてます」と繰り返した。

この件に関してはスタジオにいた元NHKの解説委員でジャーナリストの岩田明子氏が、不倫関係がなかったことの証明は“悪魔の証明”とコメントをしており、難しい問題なのはたしかだが、ネット上では谷原の熱弁に対する冷めた声が聞かれる。

《弁護士ってだけで信用するのはいかがなものだろうか?》

《今は、そのようなコメントをするべきじゃない。笑って、信じてます!って皮肉ってる状況じゃないでしょ。市の職員は死ぬ思いで仕事してますよ》

こうした声が聞かれる理由を政治ジャーナリストが指摘する。

「谷原さんとしては小川市長が法律の専門家である弁護士資格を保有しているため、潔白を信じたいと思ったのかもしれませんが、岩田さんが指摘したように“完全になかったことを証明”する“悪魔の証明”は、たとえ弁護士だったとしても難しいですし、SNS上の指摘どおり、弁護士だからといって潔白だとは限りません」

谷原といえば前番組の『めざまし8』時代から失言続きの人物としても知られると指摘するのは放送作家だ。

「2021年6月の『めざまし8』では女優の南明奈さんの流産を『自然な流れ』と発言し、物議を醸しました。谷原さんとしては南さんをフォローするつもりだったのかもしれませんが誤解を招く発言でした。また、2023年3月の放送では、アシスタントを務める小室瑛莉子アナウンサーが荷物が多くリュックを背負っているエピソードが紹介されると『女性ってリュック背負うんですね』と発言。こちらは“世間知らず”と批判を集めました。今回の小川市長へのエールも、紳士的なコメントを発したつもりかもしれませんが、偽善が目立つ“薄っぺらさ”のほうが際立ってしまいました」

小川市長の“ラブホ不倫”の余波はまだ収まりそうもない。