人気ユーチューバー・momohaha（26）が9月30日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。偏食ぶりを明かした。

この日のテーマは「大人の偏食」。momohahaは「甘いものが特にめちゃくちゃ好きなんですよ。基本的には不健康にはなりたくないんで、メインはサラダを食べるんですけど、余ったカロリーをお菓子に使うようにサラダを無理やり食べているみたいなイメージです。だから頑張ってスイーツを食べたいからサラダを事前に食べます」と告白。特に好きなものは「ラムネ」だといい、「ラムネがないとダメ。大好きラムネ。高校2年生の時から欠かさず毎日一袋食べるようにしてるんです。タバコとか吸わないとイライラするみたいなのあるじゃないですか。私の場合ラムネなんです。“ラムネは？”ってなっちゃう」と明かした。

他には「これはたまに食べるんですけど、菓子パンが好きで、クリームのお菓子のパンとかあるじゃないですか。1回真っ二つに割って開くと中にちょっと空洞の部分あるじゃないですか。そこにアイスクリームを乗っけて、あとフルーツグラノーラとかを中に入れて、その上に練乳とかかけて、で、食べるのがめっちゃ美味しいんです」とした。

さらには「甘いのも好きなんですけど、辛いのもすごい好き。辛ラーメンとか売ってるじゃないですか。まず袋を開けて、粉末を入れて、粉々に砕いてスナックみたいにするんですよ。それを食べるとスープにした時よりも辛さがめちゃくちゃ感じやすくて、たぶん刺激が好きなんですよね」と話した。

友人との食事については「やっぱりみんな仲を深めたいんで、それこそいろんなご飯を誘ってくれるんですよ。ラーメンとか定食とか。でも私ほんとに苦手で、ラーメンと定食も。やっぱり食べきらないとなんだこいつみたいな目で見られる。だから今ユーチューバーなんですけど、“あ、編集があるんで今日はちょっと”って言ってだいたいキャンセルする」とした。

MCの上田晋也は「体調悪くなったりはしないの？」と質問。すると、momohahaは「私本当にめちゃくちゃ健康で。CT検査とかなんも異常がないって出てきて」としつつ「でも、むくみは本当別人ぐらいにめちゃくちゃむくみます。口まで腫れる時あって」と明かした。

専門家として登場した伊藤明子医師はこのむくみについて「1つはタンパク質が足りなくてもむくみ起きるんですよ。アルブミンっていうタンパクが血液の中にあって、それが水の調整してるんですね。でもそれが足りないと、血管以外のとこにバーって広まっちゃう。それで体がむくんじゃうっていうのが1つの原因だから。これまでの健康診断で大丈夫だったかもしんないけど、この後10年ね、どうかなって」と首を傾げた。

番組では体内の老化度を測る糖化年齢チェックを実施。これではmomohahaは実年齢＋40歳という衝撃の結果に。上田は実年齢−3歳だったこともあり、「だから俺よりだいぶ年上だからね」。伊藤医師からも「相当やばい」と注意されていた。