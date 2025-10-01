ヤクルト本社は、ヤクルト ビューティエンスの最高峰エイジングケア（年齢に応じた手入れのこと）ブランドである「パラビオ」シリーズから、ベースメイクを12月3日および来年2月27日にリニューアル発売する。

「パラビオ」ベースメイクは、乳酸菌発酵技術と肌構造研究の知見を基に開発したエイジングケアもできる仕上化粧品。肌の構造に着目して生まれた、同社オリジナルの「ラメラ粒子」（保湿成分）を配合し、角質層のすみずみまでうるおいで満たしてととのえる。また、紫外線をはじめとする日中の外的ストレスから肌をまもる。そして、「パラビオ」ベースメイクと「パラビオ」スキンケアシリーズを合わせることで24時間のエイジングケアを実現する。

スキンケア同様のエイジングケアとお肌を美しく魅せるメイク機能を高めることで、シワの目立たないふっくらとしたハリ・つやを感じる肌に仕上げる。



「パラビオ ACトーンアップベース」

「パラビオ ACトーンアップベース」は、うるおいを与えてお肌をととのえるスキンケア効果と、光の力でお肌を補正するメイクアップ効果が融合した化粧下地。美容クリームのような感触で、なめらかなお肌に補正する。乾燥による小ジワを目立たなくし（効能評価試験済み）、ふっくらとしたハリ・つや肌へと導く。紫外線防止効果はSPF30・PA＋＋で、日中の紫外線から肌をまもる。



「パラビオ ACクッションファンデーション」

「パラビオ ACクッションファンデーション（3色）」は、誰もが簡単キレイに使いこなせるクッションタイプのファンデーション。自由自在なカバー力と内側から光を放つようなつや感で、悩みの気にならない若々しい肌を演出する。肌にしっかり密着するので、マスクなどによる擦れにも強く、くずれにくい処方で水・汗・皮脂に強く、なめらかな肌触りと美しい透明感が長時間持続する。紫外線防止効果はSPF50＋・PA＋＋＋＋で、日中の強い紫外線から肌をまもる。



「パラビオ ACフェイスパウダー」

「パラビオ ACフェイスパウダー」は、うるおい成分をパウダーに閉じ込めた、ルースタイプのおしろい。軽やかなパウダーがふんわりお肌を包み込み、しっとり溶け込むように均一にフィットする。クッションファンデーションで美しくととのえた肌に、肌の内側から輝きを放つような光の効果で毛穴・小ジワ、くすみなどの肌悩みを目立たなくす。

「パラビオ」は、ヤクルト ビューティエンスの長年にわたる乳酸菌研究と肌構造研究を集 結させた、同社最高峰のエイジングケアシリーズ。ベースメイクは、高いスキンケア効果に加えて日中の紫外線からも肌をまもる。メイクアップ効果で気になるシワも自然にカバーし、ふっくらとしたハリつやを感じる肌に仕上げる。いきいきとした肌印象へ導き、使うたび肌をまもりながら素肌そのものを美しく導く。

リニューアルのポイントは、トーンアップベースおよびクッションファンデーションの紫外線防御効果を高めた。また、ファンデーションのタイプは、より使いやすいクッションファンデーションに変更し、フェイスパウダーは、容器構造を見直すことで使いやすさを向上させた。

主な配合成分として、ラメラ粒子は、肌のラメラ構造に着目して開発された、水相と油相が交互に重なっている保湿成分。乱れがちな肌をすこやかな状態にととのえ、ハリのあるみずみずしい肌へ導く。また、S.E.（シロタエッセンス）（乳酸菌はっ酵エキス（ミルク）〈成分名：ホエイ（2）〉（保湿成分））を内包していることで、さらに高い保湿効果が期待できる。

S.E.（シロタエッセンス）は、乳酸菌由来の保湿成分。多数の乳酸菌株の中から選び抜いた乳酸菌でミルクを発酵させて得られる。肌本来のうるおい成分である天然保湿因子と似ており、肌によくなじむ。

高分子ヒアルロン酸は、乳酸菌からつくり出した分子量の大きいヒアルロン酸（保湿成分）が多くの水分を抱え込み、みずみずしい肌をたもつ。

その他保湿成分として、セラミド、リピジュア、ツボクサエキス、月桃葉エキス、グリーンルイボスエキスなどを採用した。香りは、無香料となっている。

デザインについて、ファンデーションコンパクトとフェイスパウダーの天面は、ラメラ粒子の構造をイメージし、確かな効果を実現する証としてシンボリックに表現した。商品側面にデザインされた「パラビオロゴのエンブレム」が、商品の効果と高級感を醸成する。また、商品側面にデザインされたカットが、持ちやすさと滑りにくさに寄与し、使用性に配慮した設計となっている。

［小売価格］

パラビオ ACトーンアップベース：7000円

パラビオ ACクッションファンデーション

セット価格：1万円

レフィル（専用スポンジつき）：各8000円

ファンデーションケース（別売）：2000円

専用スポンジ（別売）：600円

パラビオ ACフェイスパウダー

パフつき価格：1万円

専用パフ（別売）：800円

（すべて税別）

［発売日］

パラビオ ACトーンアップベース：12月3日（水）

パラビオ ACクッションファンデーション：12月3日（水）

パラビオ ACフェイスパウダー：2026年2月27日（金）

ヤクルト本社＝https://www.yakult.co.jp