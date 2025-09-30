タレントの川口葵（26）が30日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に夫でK―1元3階級制覇王者の格闘家・武尊（34）とともに出演。夫婦げんかで家出したことを明かした。

この日は「格闘家夫婦の生活告白」として結婚19年目となる元K―1世界王者でタレントの魔裟斗、妻でタレント・女優の矢沢心夫妻、今年7月に結婚したばかりの武尊・川口夫妻がそろって出演した。

食事について「ハライチ」澤部佑が「ご飯はちょっと自分も減らしたりとかしてたんですか？」と聞くと、川口は「食べている姿を見て、私あんまりおなか空かなくなるというか。練習終わりに栄養を欲して、パクパク食べているじゃないですか。それを見て、私は見守っているみたいな感じ。基本食べるものは同じです。で、ちょっと少なくしてるんで、私の方が減量してるみたいにいつもなります」と苦笑。武尊も「僕よりガリガリになるんですよ、試合前」と明かした。

そんな2人に、魔裟斗は「でも、スポーツ選手の奥さんってやっぱり、ちょっと一歩後ろに引くくらいの人のほうが僕はいいと思ってて。前に出るような強い女性の人だと、強い者同士絶対ぶつかっちゃうんですよ」と持論を展開。「だから、たぶん凄くいいバランスだなって僕は思ってて」と太鼓判を押した。

そんな中、澤部から「けんかはどうですか？」と聞かれた武尊は「ちょいちょい。僕が一方的にイライラしているだけかもしれないですけど、試合前とかに、ちょっとした自分のペースが（あって）。凄い完璧主義者で“この時間に練習して”“この時間に食事して”“この時間にストレッチしてケアして”とか、スケジュールを全部立てるんですよ。それがうまくいかないとイライラします」と答えた。

それに対し、川口は「あまり言い返してはこない」というが、「1回、（川口が）体調崩していたんですけど、凄い我慢強くて言わないんですよ、体調悪いってことも。だから僕が別に体調悪くないと思って、友だちを家にいっぱい呼んで、家でわーってやってたら、その時はちょっと怒られました」と苦笑。

これに、川口は「いや、その時もたぶん（文句は）言わずに、何も連絡も口頭でも言わずに、妹の家にワンちゃん連れて家出しました」と明かした。