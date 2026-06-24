これは、人が持つ食べ物を奪い取ろうとするトビの姿です。伊豆の国市では、5月ぐらいから、観光客などにトビが襲い掛かり、中にはけがをする人も出るなど、問題となっています。本格的な観光シーズンを前に危険なトビに困惑する現地を取材しました。これは伊豆長岡駅の近くに設置された防犯カメラの映像です。撮影されのは6月16日、画面中央の上空から何かが急降下してきて歩行者の背後から、食べ物を奪い取ろうとしました。