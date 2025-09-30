阪神が、才木浩人投手（２６）のポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦を検討する可能性があることが２９日、分かった。早ければ今オフにメジャー移籍が実現することになる。昨オフの契約更改後の会見で将来的なメジャー挑戦を公言。今季は村上との“Ｗエース”として、２年ぶりのリーグ制覇に尽力した。最優秀防御率のタイトルも確実にするなど輝かしい結果を残し、あこがれの夢舞台を見据える。

初の個人タイトルを“手土産”に、海を渡る可能性が出てきた。才木が熱望しているポスティングシステムによるメジャー挑戦について、球団が今オフに検討することになりそうだ。すでに才木側の代理人と球団側は接触しているもようで、ポスティングシステムでの移籍が実現すれば、球団では井川、藤浪、青柳に次いで４人目となる。

才木はかねてメジャーにあこがれを抱いていた。その気持ちを言葉に変えたのが、昨年１２月の契約更改後の会見。報道陣からの質問を受ける形で、メジャー移籍を目指すことを初めて公言し、球団に伝えたことも打ち明けた。

海外フリーエージェント（ＦＡ）権を取得するのは最短でも、３２歳となる２０３０年シーズン。ポスティングシステムが念頭にあった。「年齢的にも３０代になったらちょっとしんどいかな。２０代後半、２８、２９歳とか、そこら辺で行けたら、僕の中ではベスト」と野球人としてのプランを描いていた。今オフに海外移籍が認められた場合、来年１１月には２８歳を迎えるとあって、理想としていた時期にメジャーのマウンドに立てることになる。

須磨翔風高から１６年度ドラフト３位で入団。プロ生活ではトミー・ジョン手術からの復帰も果たした。新たな目標を掲げた上で、９年目の今季に臨んだ。

開幕前にはドジャースとのプレシーズンマッチに先発して、５回無失点で７奪三振の圧巻投球を繰り広げた。２３年３月の侍ジャパン強化試合では、片膝をついての衝撃的な一発を浴びた大谷からも、２年ぶりの再戦で空振り三振。「ＳＡＩＫＩ」の力がメジャーリーガー相手にも通用することを証明した。

今季、才木の登板日には、メジャー関係者がバックネット裏に度々集結。その評価を高めるように、チーム２年ぶりとなる覇権奪還の原動力となり、１２勝を挙げて自身初の２年連続２桁勝利を達成した。２７日に登録を抹消されたことから、レギュラーシーズン登板は終了。リーグトップの防御率１・５５を誇り、初のタイトル獲得が確定的となっている。

来月１５日からのＣＳファイナルステージ、そして、その先には日本シリーズが待つ。ポスティング申請手続き開始は１１月１日。才木のパフォーマンスを含め、今後に注目が集まる。

◆阪神過去のポスティング移籍 これまで阪神では井川慶、藤浪晋太郎、青柳晃洋の３投手。井川は０６年オフにポスティングでの移籍を申し入れ球団も容認、複数球団応札の末ヤンキースが独占交渉権を獲得した。入札額は２６００万１９４ドル。内容は５年契約、総額２０００万ドル（当時２３億６０００万円）での契約。藤浪は２３年１月にアスレチックスへの移籍が決まり、年俸３２５万ドル（当時４億２０００万円）。譲渡金８４００万円（当時）が阪神に渡ったとされる。青柳は２５年１月にフィリーズとマイナー契約を結んだ。