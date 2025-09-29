メジャーリーグアナリストの福島良一氏（67）が29日までに更新されたフリーアナウンサー田中大貴のYouTubeチャンネル「田中大貴のアスリートチャンネル」にゲスト出演。今オフにポスティングシステムによるメジャー移籍を容認されているヤクルト・村上宗隆内野手の移籍先について言及した。

米スポーツ専門局「ESPN」は26年シーズンには新たな選手たちがアメリカにやってくると見込まれている」とし、すでに今オフにポスティングシステムでメジャー挑戦する意向を表明している村上をはじめ、巨人・岡本和真、西武・今井達也の3選手の名を挙げている。

50年間にわたってメジャーリーグを見てきた福島氏は「もうすでに“ビッグスリー”としてアメリカで注目されています」と切り出した。

“ビッグスリー”の中でも、岡本と村上は今季ケガで離脱する時間が長かった。しかし福島氏は「そのケガの状態を100％把握して、チェックした上で契約するから間違いない」と説明した。

そして「特に村上の場合は移籍先の本命はニューヨーク・ヤンキースだとみられている」と明かしながらも、地元記者に取材したところ「そうとも限らない」という。

「今、最も熱心なのはシアトル・マリナーズ、ロサンゼルス・ドジャース、ニューヨーク・メッツ、ボストン・レッドソックス辺りだと聞いてます。そうなると相当な争奪戦になって年俸も上がっていくと思います」と予想した。

さらに「一部の情報だと、村上自身はヤンキースか西海岸という希望があるみたいです」と補足した。