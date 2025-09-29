元読売テレビのアナウンサー、辛坊治郎氏（69）が29日、X（旧ツイッター）を更新。大手ファミリーレストラン「ガスト」が提供する100グラムステーキ（税込み1099円）について私見をつづった。

辛坊氏は「ガストの100gステーキが写真詐欺？客がX投稿も...割れる見解 運営会社『苦情数件、マニュアル改善中』」との見出しがついたウェブ記事の画像を添付。その上で「自慢じゃないが、この数日で、まさにこのガストの100グラムステーキを2回食べた。2回とも6切れあった」と報告。「分厚ければ、同じ重さでも面積は少なくなる。そういう事なんじゃないの。私的には満足した」と私見をつづり「ステマじゃないよ」と締めくくった。

辛坊氏の投稿に対し「100Gは焼く前なんですかね？ 脂肪分が多いと50Gぐらいになってたりして... 100Gで1000円だと精肉店で買って焼くより安い気がします」「ごもっともです。SNSでの批判にさらされやすい企業の方々は本当に大変だと思います。お気の毒に感じることも多いです」「いい宣伝になりましたよ。このポストを見た同僚が食べたいって言いました」などと書き込まれていた。

当該のウェブ記事では、「ガスト」がキャンペーン中の100グラムステーキの写真と実物が違うなどとして、クレームが一部X上にあると伝えていた。