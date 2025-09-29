俳優の竹内涼真（32）が28日に放送されたTBS「渡辺直美のニッポン0泊バカンス」（後9・00）に出演。旅行で米ロサンゼルスに行く理由を明かした。

「週末に行きたい!ぶらり浴衣旅in極上日帰り旅in埼玉・秩父」の際にゲスト出演した竹内。移動の車内で米ニューヨークを活動拠点にしているタレントの渡辺直美から「旅行とか行きますか?」と質問され、「行きますよ。海外はロサンゼルスが好きなんで、よく行きます」と答えた。

ロスに行く目的を聞かれると「僕、アクティングコーチがいるんですよ。あっちに」と明かし「だから作品の前は1週間ちょっとあっちで蓄えて」と演技指導してもらうと伝えた。

また、通訳を付けて指導してもらっているが「一年に1回とかやってると、何かちょっと（英語で）ラリーできてる」と英語が上達していることを実感している。だが、渡辺がニューヨークを活動拠点にしてから4年が経つものの「本当にしゃべれない。英語めっちゃ大変」と語り、竹内は「えっ!?ちょっと待ってください…4年住んでてしゃべれないんすか!?」と希望を打ち砕かれた。

それでも将来的にはハリウッドに「行きたい」とした。すると渡辺は「行ってほしい!絶対に」と熱望し「日本だけじゃなくて、もっと世界でも活躍しつつ、もっとアクティブに?」と尋ねた。この言葉に竹内は「何か…戦いたいじゃないですか」と胸に秘めた熱い思いを口にした。

これに渡辺は思わずグータッチして「アツい男。凄い!こんなアツい男います?」と感激した。