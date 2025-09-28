Image: 株式会社リトルマートコーポレーション

寄らず入らずでいつもスコアが崩れちゃう……。カジュアルゴルファーのあるあるですが、基本的には練習不足がその原因。

ということで今回は、ショートゲームをしっかり練習できる「BLACK MAT GLIDE」がセール価格になっていたのでご紹介です。順目・逆目まで再現したアプローチと外しがちな3距離のパットを練習できるから、自宅で時間とお金を節約しながら上達も可能に。

100切り・90切りへの近道として、ぜひおトクな先行セール中にチェックしてみてください。

質の高いショートゲーム練習が手軽に実現

「BLACK MAT GLIDE」の特長は高機能アプローチマットとパターマットがセットになっている点。

室内用ボールなどを使えばすぐにショートゲームの練習環境が完成。アプローチからパターを連続することで寄せワンの流れが掴めそうですね。

2種4パターンの芝を再現

アプローチマットはフェアウェイとラフの2種類。さらにマットの向きを変えれば順目と逆目も変更できるので質の高い練習が可能に。

裏側は3層構造のラバークッション構造。床へのダメージや振動を抑えてズレにくく、快適な打感を実現しているそう。

ハズしがちな中距離パットにも対応

パターマットは最大9フィート（約2m70cm）まで練習できるロングタイプ。こちらも滑り止め裏面でズレにくく快適に使える仕様です。

ゴルフの格言「ネバーアップ、ネバーイン（届かなければ入らない）」を体現する仕様なのもポイント。実践でも遭遇しやすい距離感とカップを少し通り過ぎる力加減を練習できるのはいいですね。

アプローチマット単体なら4,990円〜、パターマットとセットで11,880円〜（いずれも税・送料込）からオーダー可能でしたので、自宅でタイパもコスパもよく練習したい人は要チェックですよ。

