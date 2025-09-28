浮気をしたらどうなるかくらいわかるのに、それでも刺激や気晴らしを求めて違う女性と関係を持ってしまう人が多いですよね。彼女とうまくいっていないと自然とそういう場に足を運んでしまうようで……。今回は、彼女と倦怠期のときにクラブに行って逆ナンしてきた子と浮気してしまった話をご紹介いたします。

クラブで逆ナン

「彼女とうまくいってないときに、気晴らしにクラブに遊びに行って、逆ナンしてきた子と意気投合。その子も恋愛でうまくいってないみたいで『◯◯くんみたいな人好きになればよかったな』『うちら気が合いそうじゃん？』と誘われて、お酒もけっこう入ってたしそういう流れになってしまいました。」（体験者：20代 男性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ 彼女とうまくいってないときにクラブに行くなんて、浮気相手を探しに行っているようなものですよね。そして本当に浮気してしまったなんて、あきれてしまいます。浮気をするくらいなら彼女と別れればいいのに、なぜ付き合っている段階でしてしまうのでしょうね。

