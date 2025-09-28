元エ軍ヒーニーは1か月ぶりのメジャー登板で2回4安打3失点

【MLB】ドジャース 5ー3 マリナーズ（日本時間28日・シアトル）

あまりに残酷な光景だった。試合後のクラブハウス。ドジャースのアンドリュー・ヒーニー投手のロッカーはただ一人、キレイに片付けられていた。グラブなどの野球道具は全てドジャースの大きなボストンバッグに。つまりは今日でチーム本隊から離れるということだろう。「今日チャンスをもらいましたが……。正直、あまり良い投球はできなかった」。唇を噛み締めた。

エンゼルスで長くエースを張ってきた左腕は8月末にパイレーツを退団。1日（日本時間2日）にドジャースとマイナー契約した。傘下3Aオクラホマシティでは4試合に先発。勝敗はつかなかったものの、防御率0.90。計10イニングで13奪三振、2四球と内容も抜群だった。「順調でしたね。結果も出せました。メカニックでいくつか修正してました」。手応えをつかんでの昇格だった。

しかし、メジャーは甘くなかった。登板機会は4回から。四球、二塁打で招いた1死二、三塁のピンチはしのいだが、5回は1死一、二塁からポランコに甘く入ったカーブを左翼スタンドへ運ばれた。約1か月ぶりのメジャー登板は、2回2奪三振1四球、4安打3失点だった。

「救援は問題なかった。経験していることですから、いい形でやれたと思う。悪くはないですけど、もっと良く出来たと思います。特に左打者への四球は良くなかった。その後（5回）に内野安打を許して、それからポランコに対してストライクゾーンに甘い球を続けてしまった」。反省ばかりが口をついて出た。

失意の取材対応から5時間前、エンゼルス時代に同僚だった大谷翔平とハグを交わした。「彼に会えて良かったよ。『家族はどう？』って聞いたんだ」と、最後に笑顔を見せてくれた。

メジャー12年目の今季はパイレーツ、ドジャースで計27試合登板して5勝10敗、防御率5.52だった。メジャーの酸いも甘いも経験した34歳。再び輝く瞬間をまた見たい。（小谷真弥 / Masaya Kotani）