ごはんが大好きな猫さんの、大事な大事な自動給餌器が壊れてしまったら……？自動で出てこなくなってしまった給餌器から、ごはんを取り出そうとする猫さんの行動に注目が集まっています。「天才かよｗ」「そんなワザがあったのか」「俺よりも頭良くて泣く」などのコメントと共に、447万再生を記録しました。

【動画：壊れてしまった自動給餌器の前でネコが…】

自動給餌器と格闘する猫さん

TikTokアカウント『京一味』に登場するのは、自動給餌器と真剣に向き合う1匹の猫、『京一味』くん。実はこの自動給餌器、壊れてしまってスムーズにごはんが出てこなくなったんだとか。

そこで京一味くん、カリカリごはんが出てくるはずの穴に、器用に前足を突っ込み始めたそうです。ゴソゴソとかき出すと、カランと音を立ててカリカリが2粒落ちてきました。

食べたりない…再挑戦！

大好きなカリカリごはんを、小気味よい音を立てて咀嚼する京一味くん。しかし、まだまだ物足りない様子だったといいます。食べ終えると再び前足を突っ込み、今度もまた2粒がぽろり。

どうやら偶然ではなく、自分の動きでカリカリが落ちることを理解したようです。この行動に「賢い！」「天才！」と称賛する声が相次ぎました。味を占めた京一味くんは、カリカリを求めてさらに手を突っ込みますが……

最後はおててをペロペロ

何度も穴の中をかき出しますが、もうカリカリは落ちてきません。「あれ？」とばかりに、自分の手のひらをじっと見つめる京一味くん。やがて諦めたのか、後味を楽しむように手をペロペロ。

投稿主さんは、京一味くんに「苦労かけます」と言いつつも「でも壊したのはあんたやで」とツッコミも。どうやら原因は、京一味くん自身のいたずらにあったようでした。いたずらもほどほどに！

カリカリを手に入れようと挑戦する姿は、TikTokで19.4万いいねの高評価を獲得。「壊れてるなりに使いこなしてますね」「出てきてないのに、毎回手を確認してるの可愛すぎ」「自動から手動へ」「はぁ可愛い」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント『京一味』では、京一味くんの日常の姿が他にもたくさん公開されています。ユニークな表情やしぐさ、そしてたまに発動するビーストモードなど、京一味くんのかわいさ全開で楽しめますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「京一味」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。