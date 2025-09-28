アニメ『ブルーロック』続編制作決定「“新英雄大戦”の映像化ですね」
テレビアニメ『ブルーロック』第3期となる続編が制作されることが決定した。本日28日に都内で開催されたイベント「ブルーロック エゴイストフェスタ2025」で発表された。
【画像】すげぇ…公開された『ブルーロック』実写映画化ビジュアル
原作・金城宗幸氏は「続編決定でございます！！！やったぜ…ありがとうエゴイスト制作陣…！潔も僕たちもここから新たなスタートとなります！エゴ全開の、眼ぇグルグルの、ベロだらだらで作って参りますので、クソ跪いてお待ち下さいませ！」と歓喜。
漫画・ノ村優介氏は「ついに発表となりました！アニメ新シリーズ！！いよいよ“新英雄大戦”の映像化ですね。“青い監獄（ブルーロック）”の面々以上にクセの強い海外勢のアイツやコイツらの活躍をぜひ、クソお待ちください！！」と伝えている。
『ブルーロック』は、週刊少年マガジンにて連載中のサッカー漫画が原作で、無名の高校生FWである主人公・潔世一が、ライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすストライカーの誕生までを描いたストーリー。
日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトが舞台で、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げていく。
コミックスは累計5000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜2023年3月、第2期が2024年10月〜12月に放送。2022年にはゲーム化、2023年には舞台化もされている人気作品となっている。
なお、イベントでは実写映画化されることも発表。9月中旬よりクランクインし、ワールドカップイヤーとなる2026年夏に公開される。配給は東宝で、出演キャストは後日発となり、制作は実写シリーズ『キングダム』や『ゴールデンカムイ』、『国宝』などで知られるCREDEUSが担当する。
