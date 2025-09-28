ÃæÆü2·³¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¥¦¥¨¥¹¥¿¥óÀ©ÇÆ¡¡3Ï¢¾¡¤ÇºÇ½ªÀï¤ÇµÕÅ¾V¡ÄÂë¤Ï3Ï¢ÇÆ¡õ¿Æ»ÒÍ¥¾¡¤òÆ¨¤¹
ÃæÆü2·³¤Ï2011Ç¯°ÊÍè14Ç¯¤Ö¤ê¥¦¥¨¥¹¥¿¥óÀ©ÇÆ
¡¡ÃæÆü¤Î2·³¤Ï28Æü¡¢¥Ê¥´¥äµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£3Ï¢¾¡¤Ç2011Ç¯°ÊÍè14Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤Ï2²ó1»àËþÎÝ¤ÇÈøÅÄ¹ä¼ù³°Ìî¼ê¤¬ÃæÁ°¤Ø¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤Î¾¾ÌÚÊ¿Í¥ÂÀÅê¼ê¤¬5²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£7²ó¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿Í°°æ½¨¾ÏÅê¼ê¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡26Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è3Ï¢Àï¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¤Ï3Ï¢¾¡¤¬¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¡£26Æü¤Ï5-2¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤È¡¢27Æü¤Ï4-6¤Î8²ó¤Ë5ÅÀ¤òÃ¥¤¤µÕÅ¾¾¡Íø¡£3Ï¢¾¡¤ò¼ý¤á¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥óºÇ½ªÀï¤Ç±É´§¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï3Ï¢ÇÆ¤Ê¤é¤º¡£27Æü¤Ë¤Ï1·³¤¬¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢¡È¿Æ»ÒV¡É¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë