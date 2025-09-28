ロバーツ監督はPS開幕投手を煙に巻く「まだだ。内緒にしておくつもりだ」

【MLB】ドジャース 5ー3 マリナーズ（日本時間28日・シアトル）

ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、敵地のマリナーズ戦を欠場した。試合前には左翼後方のブルペンに入って33球。30日（同10月1日）に開幕するワイルドカードシリーズ（WCS）へ調整を進めた。

投手・大谷はどこで投げるのか。ロバーツ監督はワイルドカードシリーズで先発登板することを明かしているが、何戦目を託すかは明らかにしていない。この日の報道陣の取材対応。地元紙オレンジカウンティ・レジスターのビル・プランケット記者から「火曜日の先発投手を発表しますか？」と問われた指揮官は、「まだだ。内緒にしておくつもりだ」と煙に巻いた。ただ、現場では大谷がWCSの先陣を切る空気が漂っている。

大谷はいつも登板2日前にブルペン入りするが、WCS初戦2日前の28日（同29日）は12時10分開始のデーゲーム。指名打者で2試合ぶりに出場する予定の大谷が睡眠時間を確保するために、ブルペン入りを1日早めた可能性が高い。

大谷にポストシーズン初戦を託せるだけの理由もある。2年ぶり投手復活した今季は、リハビリの1年。イニングや球数制限がかかり、6回を投げたのは前回23日（同24日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦が初めてだった。だが、安定感はピカイチ。9月は3登板で失点ゼロで、8月27日（同28日）のレッズ戦から16回2/3連続無失点。短期決戦では特に試合の入り、立ち上がりが難しいとされるが、初回は計14登板で防御率1.93。17奪三振に対して2四球と制球も安定している。

大谷が先陣を切れば、10月1日（同2日）の第2戦は左腕ブレイク・スネルか。そうすれば、エースの山本由伸はワイルドカードシリーズ第3戦までもつれた場合の“切り札”として、チームが2連勝突破すれば10月4日（同5日）の地区シリーズ初戦を託すことができる。

先のプランケット記者は「火曜日は“ショータイム”だ」と大きくうなずいた。昨季のポストシーズンは打者一本だったが、今季は「先発投手＆指名打者」。勝敗を決める大事な局面では、2023年WBC決勝・米国戦のように守護神として抜擢されることも予想される。いずれにしても二刀流・大谷のフル回転が期待されている。（小谷真弥 / Masaya Kotani）