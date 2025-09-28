¥í¥·¥¢³°Áê¡Ö¿¯Î¬¤Ë¤ÏÃÇ¸ÇÂÐ±þ¡×¡¡²¤½£¤±¤óÀ©¡¢ÎÎ¶õ¿¯ÈÈ¤Ç
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢¤Î¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤Ï27Æü¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ°ìÈÌÆ¤ÏÀ¤Ç±éÀâ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë²¤½£³ÆÃÏ¤Ç¤ÎÎÎ¶õ¿¯ÈÈ¤ò½ä¤ê¡¢²¤½£¤ò¹¶·â¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¡£¥í¥·¥¢¤ÎÄ©È¯¹Ô°Ù¤À¤È¤·¤Æ·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤ë²¤½£Â¦¤È¤Î¾×ÆÍ¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤¬¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤Ø¤Î¤¤¤«¤Ê¤ë¿¯Î¬¹Ô°Ù¤Ë¤âÃÇ¸Ç¤¿¤ëÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¡×¤È¤±¤óÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÄäÀï¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢8·î¤ËÊÆ¥¢¥é¥¹¥«½£¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ°Ê¹ß¡¢ÊÆ¥í¤ÎÂÐÏÃ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡Ö°ìÄê¤Î´üÂÔ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤ÎÅìÊý³ÈÂçÁË»ß¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤Î¥í¥·¥¢¸ìÏÃ¼Ô¤Î¸¢ÍøÊÝ¾ã¤Ê¤É¤¬ÏÂÊ¿¤ÎÁ°Äó¤À¤È²þ¤á¤Æ¼çÄ¥¡£NATO¤ÏÆî¥·¥Ê³¤¤äÂæÏÑ³¤¶®¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·ÃÏ°è¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥Ö¥í¥Õ»á¤Ï±éÀâ¸å¤Ë¹ñÏ¢ËÜÉô¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÌµ¿Íµ¡¤Ê¤É¤¬ÎÎ¶õ¤äÎÎÅÚÆâ¤Ç·âÄÆ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡Ö¿¼¤¯¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·È¿·â¤ò¼¨º¶¡£ÎÎ¶õ¿¯ÈÈ¤¬Â³¤±¤Ð¥í¥·¥¢·³µ¡·âÄÆ¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë²¤½£Â¦¤ò·Ù¹ð¤·¤¿¡£