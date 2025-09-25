SNSでバズり中！ギャル曽根も絶賛した“ビッグマック風”アレンジレシピ「マジ簡単でマジで美味しい」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【簡単】SNSで話題！ビッグマック風タコス作ってみた！』という動画を公開。SNSで話題を集めているという、『マクドナルド』の人気メニューであるビッグマックの味付けを再現した“ビッグマック風タコス”を作る様子を公開してくれました！

ギャル曽根さんも今回初めて作るという“ビッグマック風タコス”のレシピがこちら！

■“ビッグマック風タコス”

【材料】※4個分・トルティーヤ 4枚 ・レタス 1/3個・トマト 2個・合い挽き肉 お好みの量・塩胡椒 お好みの量・チーズ 4枚〈ソース〉・玉ねぎ 1/2個・マヨネーズ 大さじ3・ケチャップ 大さじ3・ガーリックパウダー 少々・ウスターソース 少々

【作り方】（1）玉ねぎをみじん切りにし、水にさらす（2）レタスを千切りに、トマトを輪切りにする（3）トルティーヤに丸めたひき肉を生のまま乗せて全体に薄く広げる（4）肉の上から塩胡椒で味付けをして、肉の面からフライパンで焼く（5）肉に火が通ったら裏返して反対側も焼く（6）玉ねぎ、ケチャップ、マヨネーズ、ガーリッグパウダー、ウスターソースを容器に入れて混ぜ合わせ、ソースを作る（7）生地の両面を焼いたら、肉の上にチーズを乗せて、レタス、トマトを盛り付け、ソースをかける

■驚きの再現度＆クオリティ！

出来上がった料理を食べたギャル曽根さんは、「ビッグマック！」「マジめっちゃ美味しい！」と衝撃を受けた様子。

さらに、「ソースめちゃめちゃ美味しくない！？」「マジ家でこんな簡単にマックできんの？ってビビる」「マジ簡単でマジで美味しい」と大絶賛！

また、スタッフさんからも「衝撃的な美味さ！」「お家帰ったらやろう」など、好評の声が上がっていました。

おうちでお手軽に楽しめる“ビッグマック風”タコス。現在では、さまざまなアレンジを楽しむ方も増えているそうですよ♪この機会に、皆さんもぜひ試してみてはいかがでしょうか。

