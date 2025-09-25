総合格闘家の堀口恭司が24日、自身のYouTubeチャンネルを更新。28日に名古屋市・IGアリーナにて開催される「RIZIN.51」のセミメインマッチ、「ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs. ビクター・コレスニック」のフェザー級タイトルマッチを勝敗予想した。



■RIZIN無敗同士によるタイトル戦に期待

タイトル戦を掴んだコレスニックの“衝撃”1RKO

堀口は「二人とも強い選手でいい試合になるんだろうなと思う」と試合を展望。打撃寄りでコンビネーションに長けたコレスニックが綺麗な打撃で攻めるも、勢いのある現王者シェイドゥラエフが打撃を当ててテイクダウンしフィニッシュすると予想した。

コレスニックは高木凌、中原由貴らと対戦しRIZIN4戦全勝。前回6月のSASUKE戦では修斗王者を相手に左のボディブローを利かせてからのサッカーボールキックで衝撃の1RKO勝ちを収めた。

対する現王者シェイドゥラエフはプロ戦績14勝（5KO、9SUB）全フィニッシュ無敗を誇るキルギス出身の24歳。8試合を1R、2試合を2Rで終えており、3Rに入ったことは未だない。

堀口は現王者が防衛すると予想する理由にも言及。「ここまで言っていいのかな？」と前置きし、「ビクター選手、毎回離れ際にいいパンチをもらってフラフラなるの。そこを狙われるんじゃないかな」とコレスニックの弱点を指摘し「シェイドゥラエフの3RKO勝ち」を予想した。

人気選手が集まるRIZINフェザー級の王座決定戦で予想を裏切り新王者は誕生するのか。勝者は朝倉未来とのマッチメイクも噂されているだけに、試合の行方には要注目だ。