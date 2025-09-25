【ZOIDS ミニチュアパッケージコレクション】 10月中旬 発売予定 価格：1回300円

「ゴジュラス〈恐竜型〉」

　タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ZOIDS ミニチュアパッケージコレクション」を10月中旬に発売する。価格は1回300円。

　本商品は、1983年より発売された玩具「メカ生体ゾイド」のパッケージをミニチュア化したもの。商品化にあたり、当時の玩具パッケージをリサーチし、オリジナル玩具のずっしりした製品の重さや、パッケージ表面のマットな風合いを追及、デザインもできる限りの再現を試みたという。

　ラインナップは「ゴジュラス〈恐竜型〉」、「シールドライガー〈ライオン型〉」、「サラマンダー〈翼竜型〉」、「サーベルタイガー〈トラ型〉」、「アイアンコング〈ゴリラ型〉」、「デスザウラー〈恐竜型〉」の全6種。ZOIDSロゴがデザインされたプレート付きのボールチェーンが付いている。

「シールドライガー〈ライオン型〉」

「サラマンダー〈翼竜型〉」

「サーベルタイガー〈トラ型〉」

「アイアンコング〈ゴリラ型〉」

「デスザウラー〈恐竜型〉」

※デスザウラーはオリジナル商品パッケージの1/9サイズ。その他は1/7サイズ。
※諸事情により、細部が当時のオリジナルデザインと異なる箇所があります。

(C) TOMY　　ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd.and used under license.