玩具「ZOIDS」の初期パッケージがミニチュアガチャになって10月中旬発売「ゴジュラス」「シールドライガー」など全6種
【ZOIDS ミニチュアパッケージコレクション】 10月中旬 発売予定 価格：1回300円
※デスザウラーはオリジナル商品パッケージの1/9サイズ。その他は1/7サイズ。
「ゴジュラス〈恐竜型〉」
タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ZOIDS ミニチュアパッケージコレクション」を10月中旬に発売する。価格は1回300円。
本商品は、1983年より発売された玩具「メカ生体ゾイド」のパッケージをミニチュア化したもの。商品化にあたり、当時の玩具パッケージをリサーチし、オリジナル玩具のずっしりした製品の重さや、パッケージ表面のマットな風合いを追及、デザインもできる限りの再現を試みたという。
ラインナップは「ゴジュラス〈恐竜型〉」、「シールドライガー〈ライオン型〉」、「サラマンダー〈翼竜型〉」、「サーベルタイガー〈トラ型〉」、「アイアンコング〈ゴリラ型〉」、「デスザウラー〈恐竜型〉」の全6種。ZOIDSロゴがデザインされたプレート付きのボールチェーンが付いている。
「シールドライガー〈ライオン型〉」
「サラマンダー〈翼竜型〉」
「サーベルタイガー〈トラ型〉」
「アイアンコング〈ゴリラ型〉」
「デスザウラー〈恐竜型〉」
※デスザウラーはオリジナル商品パッケージの1/9サイズ。その他は1/7サイズ。
※諸事情により、細部が当時のオリジナルデザインと異なる箇所があります。
(C) TOMY ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd.and used under license.