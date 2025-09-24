大丸松坂屋百貨店（東京都江東区）が、「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」の公式キャラクター「ミャクミャク」と、中国発のトイブランド「POP MART」の人気キャラクター「ラブブ」がコラボレーションした「LABUBU MYAKU-MYAKUストラップ付フィギュア」を10月1日から抽選発売します。

ストラップは“ケースやバッグ”にも取り付け可能

同商品は、「ラブブ」が「ミャクミャク」になりきったフィギュアで、「ラブブ」ならではのユニークなルックスと、「ミャクミャク」のかわいさが“絶妙に融合した”デザインとなっています。本体の高さは約10センチ。付属のストラップは、長さ約43センチ、幅約2センチです。ストラップはケースやバッグ、IDカードにも取り付けることができます。

販売場所は、2025大阪・関西万博会場内オフィシャルストア 東ゲート店 大丸松坂屋百貨店。LINEアプリを利用したデジタル整理券システムによる当日抽選販売が行われ、販売日当日の午前9時から午後1時までに、店舗に設置されている抽選応募用二次元コードをスマートフォンで読み込むことで応募ができます。応募は一人につき1日1回まで。1回の当選で1点購入できます。

価格は4400円（税込み）。販売期間は10月11日までです。